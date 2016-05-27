Ремонт дорог в Омске: строителей проверили и снова нашли нарушения

По поручению Губернатора Виктора Назарова на Министерство строительства и ЖКК Омской области возложены функции контроля за качеством ремонта дорог в Омске. 27 мая Минстрой совместно с представителями СМИ оценил ход работ на Красноярском тракте и проспекте Мира.
На обеих улицах подрядчиком выступает ООО «СтройТраст», выигравшее также аукционы на ремонт еще четырех объектов. Заместитель Министра строительства и ЖКК Александр Фрикель обозначил замечания к качеству ремонтных работ по пр. Мира и Красноярскому тракту. Так, не везде выполнен ямочный ремонт перед укладкой выравнивающего слоя, не устранены выбоины после фрезерования. Организации, осуществляющей строительный контроль, рекомендовано не принимать работы до устранения всех замечаний.
Строительный контроль за ремонтными работами на дорогах осуществляется регулярно. Кроме того, контракты с подрядчиками включают гарантийные обязательства в течение четырех лет. В случае выявления недостатков в ходе эксплуатации магистрали подрядчик обязан будет их устранять по гарантии.
Работы по ремонту дорог в городе ведутся согласно графику. При этом в дневное время осуществляются мелкие работы, ямочный ремонт, в ночное время дорожники используют асфальтоукладочную технику.
Омичам необходимо с пониманием отнестись к временным неудобствам в движении по городским магистралям, возникающим из-за масштабных объемов ремонтных работ.
Источник: omskportal.ru