Ремонт дорог в Омске: строителей проверили и снова нашли нарушения

На обеих улицах подрядчиком выступает ООО «СтройТраст», выигравшее также аукционы на ремонт еще четырех объектов. Заместитель Министра строительства и ЖКК Александр Фрикель обозначил замечания к качеству ремонтных работ по пр. Мира и Красноярскому тракту. Так, не везде выполнен ямочный ремонт перед укладкой выравнивающего слоя, не устранены выбоины после фрезерования. Организации, осуществляющей строительный контроль, рекомендовано не принимать работы до устранения всех замечаний.