Реконструкция моста в центре Омска – специалисты приступают к работам

Подрядчику нужно будет обследовать техническое и транспортно-эксплуатационное состояние объекта, провести статические и динамические испытания для определения фактической несущей способности сооружения, включая обследование конструкций моста, геодезической съемки профиля проезжей части, съемки профиля балок. Кроме того, эксперты определят толщину покрытия на проезжей части, исследуют состояние высокопрочной арматуры и проанализируют прочность бетона в конструкциях, передает пресс-служба мэрии Омска.