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Реконструкция моста в центре Омска – специалисты приступают к работам

27 мая 2016, 12:18
Мэрия объявила торги.

В Омске специалисты приступят к обследованию Юбилейного моста. По поручению мэра Вячеслава Двораковского департамент строительства Омской области уже начал подготовку к работам.

Профильный департамент объявил торги на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению проектно-изыскательских работ Юбилейного моста через реку Омь. Максимальная цена контракта 4,4 миллиона рублей.

Подрядчику нужно будет обследовать техническое и транспортно-эксплуатационное состояние объекта, провести статические и динамические испытания для определения фактической несущей способности сооружения, включая обследование конструкций моста, геодезической съемки профиля проезжей части, съемки профиля балок. Кроме того, эксперты определят толщину покрытия на проезжей части, исследуют состояние высокопрочной арматуры и проанализируют прочность бетона в конструкциях, передает пресс-служба мэрии Омска.

В результате всех этих работ специалисты подготовят конструктивные и технические решения по реконструкции моста, разработают рекомендации по устранению дефектов и приведению сооружения в нормальное эксплуатационное состояние.


Напомним, омичи уже давно обращают внимание на состояние Юбилейного моста. Так, в апреле пользователи социальных сетей были обеспокоены визуальным смещением железобетонной плиты относительно другой. Полиция тогда оперативно отреагировала на волнения граждан.


#Новости#Авто#Город
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