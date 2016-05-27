Омские леса закрыли еще на неделю – нарушители заплатят 500 тысяч

Обращения граждан в период введения ограничения, а также сообщения о возгораниях принимаются по телефонам: 8-800-100-94-00, 8 (3812) 72-98-34.

Специалисты напоминают, что за нарушение установленных правил предусмотрены штрафные санкции: для граждан – от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.