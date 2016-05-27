Омские леса закрыли еще на неделю – нарушители заплатят 500 тысяч

С установлением жаркой погоды ограничено пребывания граждан в лесах на территории Омского, Калачинского, Исилькульского и Любинского лесничеств.
Теплая и ветреная погода повысили пожарную опасность до IV и V класса в лесах на территории 12 сельских районов (Омский, Кормиловский, Калачинский, Горьковский, Нижнеомский, Исилькульский, Полтавский, Москаленский, Любинский, Марьяновский, Одесский, Шербакульский), которые входят в состав четырех региональных лесничеств.
Главным управлением лесного хозяйства Омской области принят приказ об ограничении в период с 27 по 29 мая 2016 года пребывания граждан в этих лесах, въезд в них транспортных средств, проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, а также сжигание порубочных остатков.
Обращения граждан в период введения ограничения, а также сообщения о возгораниях принимаются по телефонам: 8-800-100-94-00, 8 (3812) 72-98-34.
Специалисты напоминают, что за нарушение установленных правил предусмотрены штрафные санкции: для граждан – от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.
С начала 2016 года Государственными лесными инспекторами проведено 1 434 рейда и патрулирования, в том числе 575 совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Омской области и УМВД России по Омской области. В результате за сжигание сухой травянистой растительности и разведение костров к административной ответственности привлечено 328 лиц на сумму 284 тыс. рублей, за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах – 88 лиц на сумму 283,5 тыс. рублей.
Источник: omskportal.ru
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