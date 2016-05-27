Надежда Савченко будет президентом Украины

На вопрос горожанина, готова ли стать Савченко президентом, летчица ответила, что она будет президентом, если это нужно украинцам. При этом военнослужащая отметила, что она не совсем верит в то, что "у нас люди научились голосовать не за гречку". Также Надежда Савченко отметила, что становиться главой государства она не хочет и любит летать.