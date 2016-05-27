Надежда Савченко будет президентом Украины

Украинская летчица Надежда Савченко, недавно вернувшаяся в Киев из России, заявила, что готова стать президентом страны. об этом военнослужащая сообщила сегодня в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал "
На вопрос горожанина, готова ли стать Савченко президентом, летчица ответила, что она будет президентом, если это нужно украинцам. При этом военнослужащая отметила, что она не совсем верит в то, что "у нас люди научились голосовать не за гречку". Также Надежда Савченко отметила, что становиться главой государства она не хочет и любит летать.
По мнению летчицы, если курс на евроинтеграцию Украиной будет сохраняться, то каждый житель страны должен побывать в Европе. Также она заявила, что жители восточной части страны должны побывать на западе Украины для ознакомления с Европой - в Ужгороде, на Волыни, во Львове.
Стоит отметить, что 25 мая на сайте Петра Порошенко появилась петиция, инициатор которой требовал от нынешнего президента Украины уступить свой пост Надежде Савченко.
В киев Савченко прилетела также 25 мая. В аэропорту журналистам она заявила, что вернулась в ряды украинской армии.
Российский суд приговорил украинскую военнослужащую Савченко, обвиняемую в убийстве двух журналистов Антона Волошина и Игоря Корнелюка, а также в покушении на убийство их коллеги, к 22 годам лишения свободы. Владимиром Путиным по просьбе родственников погибших летчица была помилована.
Фото: economics-prorok.com