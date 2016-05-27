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Надежда Савченко будет президентом Украины

27 мая 2016, 16:34
Политические амбиции арестанки.

Украинская летчица Надежда Савченко, недавно вернувшаяся в Киев из России, заявила, что готова стать президентом страны. об этом военнослужащая сообщила сегодня в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал "112 Украина".

На вопрос горожанина, готова ли стать Савченко президентом, летчица ответила, что она будет президентом, если это нужно украинцам. При этом военнослужащая отметила, что она не совсем верит в то, что "у нас люди научились голосовать не за гречку". Также Надежда Савченко отметила, что становиться главой государства она не хочет и любит летать.



По мнению летчицы, если курс на евроинтеграцию Украиной будет сохраняться, то каждый житель страны должен побывать в Европе. Также она заявила, что жители восточной части страны должны побывать на западе Украины для ознакомления с Европой - в Ужгороде, на Волыни, во Львове.

Стоит отметить, что 25 мая на сайте Петра Порошенко появилась петиция, инициатор которой требовал от нынешнего президента Украины уступить свой пост Надежде Савченко.

В киев Савченко прилетела также 25 мая. В аэропорту журналистам она заявила, что вернулась в ряды украинской армии.

Российский суд приговорил украинскую военнослужащую Савченко, обвиняемую в убийстве двух журналистов Антона Волошина и Игоря Корнелюка, а также в покушении на убийство их коллеги, к 22 годам лишения свободы. Владимиром Путиным по просьбе родственников погибших летчица была помилована.


Фото: economics-prorok.com

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