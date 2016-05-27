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Над Омском появился гигантский символ 300-летия города

27 мая 2016, 13:51
Над Омском появился гигантский символ 300-летия города

До празднования 300-летия города остаётся чуть больше 2 месяцев и в разных частях нашего мегаполиса появляется всё больше признаков приближающегося события.

Ведется ремонт дорог, реконструкция Омской крепости, цирка, Любинского проспекта.


Сегодня омичи заметили еще один символ 300-летия города – гигантские цифры появились над городом в районе Театральной площади, на фасаде Музыкального театра.


Надпись «300 лет» выполнена с подсветкой и в вечернее время суток будет видна на большом расстоянии.


Напомним, ранее правительство Омской области приоткрыла часть тайны – какая именно программа готовится в 2016 году ко Дню города. Об этом – в материале «Как Омск отпразднует 300-летие: концерты, шествия, салют, фестиваль».

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