Над Омском появился гигантский символ 300-летия города

До празднования 300-летия города остаётся чуть больше 2 месяцев и в разных частях нашего мегаполиса появляется всё больше признаков приближающегося события.
Ведется ремонт дорог, реконструкция Омской крепости, цирка, Любинского проспекта.
Сегодня омичи заметили еще один символ 300-летия города – гигантские цифры появились над городом в районе Театральной площади, на фасаде Музыкального театра.
Надпись «300 лет» выполнена с подсветкой и в вечернее время суток будет видна на большом расстоянии.
Напомним, ранее правительство Омской области приоткрыла часть тайны – какая именно программа готовится в 2016 году ко Дню города. Об этом – в материале «