Лидеры «большой семерки» решили судьбу санкций в отношении РФ

В частности, отмечается, что срок действия санкций напрямую связан с полной реализаций РФ минских соглашений. Также обращается внимание на тот факт, что для достижения мирного и устойчивого урегулирования кризиса необходимо поддержание диалога с российской стороной для обеспечения реализации взятых Москвой на себя обязательств.