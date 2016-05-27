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Лидеры «большой семерки» решили судьбу санкций в отношении РФ

27 мая 2016, 11:47
Результаты саммита в Японии.

На прошедшей в Японии встрече лидеров стран G7 важность ведения диалога с РФ была признана. Тем не менее, снятия санкций действующих в отношении нашей страны возможно лишь в случае выполнения минских соглашений, сообщает ТАСС.

В частности, отмечается, что срок действия санкций напрямую связан с полной реализаций РФ минских соглашений. Также обращается внимание на тот факт, что для достижения мирного и устойчивого урегулирования кризиса необходимо поддержание диалога с российской стороной для обеспечения реализации взятых Москвой на себя обязательств.

На саммите в Японии лидеры G7 выступили с призывом для участвующих в украинском конфликте сторон по совершению шагов в сторону прекращения огня в соответствии с минскими соглашениями.

Помимо этого, на саммите была затронута тема сирийского конфликта. Представители G7 призвали участников столкновений к соблюдению режима прекращения огня, отмечаются ожидания от Ирана и России требования, которые должны потребовать перехода к режиму перемирия от сирийских властей.

Стоит напомнить, что ограничительные меры в отношении РФ начали вводиться рядом стран с марта 2014 года. Причиной санкций является воссоединение России с Крымом, а также с нестабильной ситуацией на востоке Украины.

В состав «большой семерки» (G7) входят Германия, Великобритания, США, Япония, Канада и Италия.


Фото: иллюстрация

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