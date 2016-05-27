Конкурс для маленьких автолюбителей от Тойота Центр Омск!

Как принять участие?

1. Пройти обязательную регистрацию до 2 июня.

А) заполнить анкету в Тойота Центр Омск на стойке ресепшн

или

Б) отправить заявку отправить на почту [email protected]оta55.ru с указанием следующих данных:

Ф. И. О. родителей

Мобильный телефон

Ф. И. О. ребенка

Возраст ребенка

Вид работы (рисунок, поделка, танец и пр.)

2. Предоставить работу до 2 июня в Тойота Центр Омск (оригинал рисунка, текст стихотворения, музыку на флешке для танца и пр.).

3. Прийти 4 июня к 11.00 в Тойота Центр Омск на детский праздник!