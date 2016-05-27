Конкурс для маленьких автолюбителей от Тойота Центр Омск!

Придумывайте, какие суперспособности вы хотите продемонстрировать, и скорее заполняйте заявку на участие!
Кто может участвовать?
Мальчишки и девчонки от 3 до 11 лет.
Что нужно сделать?
Представить любое творение в тематике супергероев (поделку, песню, танец, стихотворение, рисунок).
*Ребенок может подготовить любой номер (стихотворение, танец, песню, гимнастику и пр.) и выступить на мероприятии.
Как принять участие?
1. Пройти обязательную регистрацию до 2 июня.
А) заполнить анкету в Тойота Центр Омск на стойке ресепшн
или
Б) отправить заявку отправить на почту [email protected]оta55.ru с указанием следующих данных:
Ф. И. О. родителей
Мобильный телефон
Ф. И. О. ребенка
Возраст ребенка
Вид работы (рисунок, поделка, танец и пр.)
2. Предоставить работу до 2 июня в Тойота Центр Омск (оригинал рисунка, текст стихотворения, музыку на флешке для танца и пр.).
3. Прийти 4 июня к 11.00 в Тойота Центр Омск на детский праздник!
Что будет на мероприятии?
На детском празднике ваших деток ждет анимационная программа в тематике «Трансформеры», шоу химических экспериментов, детская дискотека, фотозона, угощения, а также дипломы и презенты :).
Родители смогут поучаствовать в развлекательной викторине и приятно провести время в зоне отдыха.
Продолжительность мероприятия 2,5 часа.
Ждем вас 4 июня на детский праздник!
Подробная информация по телефону 8 (3812) 32-90-90.
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