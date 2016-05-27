ГИБДД будет лишать россиян прав за три нарушения ПДД

В перечень нарушений, за которые водители могут быть лишены прав вошли даже такие, например, как совершение маневров без использования указателей поворота, несоблюдение разметки, нарушение правил остановки и стоянки. При одобрении инициативы ГИБДД правительственной комиссией, законопроект направится на рассмотрение депутатов.