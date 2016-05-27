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ГИБДД будет лишать россиян прав за три нарушения ПДД

27 мая 2016, 13:20
Поправки в Административный кодекс.

Стало известно о подготовке поправок в Административный кодекс по инициативе ГИБДД Правительством РФ. Согласно возможным нововведениям, российские водители могут лишаться прав сроком на один год за три нарушения ПДД.

Дополнить Административный кодекс предложили в ГИБДД новой статьей «Систематическое нарушение правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством», сообщает «Газета.ru».

В перечень нарушений, за которые водители могут быть лишены прав вошли даже такие, например, как совершение маневров без использования указателей поворота, несоблюдение разметки, нарушение правил остановки и стоянки. При одобрении инициативы ГИБДД правительственной комиссией, законопроект направится на рассмотрение депутатов.

Вячеслав Лысаков, занимающий пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, уверен, что лишение прав по совокупности нарушений ПДД допустимо, но осуществлять это можно лишь в случае с самыми грубыми нарушениями.


Фото: иллюстрация

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