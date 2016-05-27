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Два истребителя ВВС США столкнулись в небе над Атлантическим океаном

27 мая 2016, 10:45
Летное происшествие.

В четверг, 26 мая, на востоке США недалеко от побережья штата Северная Каролина, в 25 милях к востоку от залива Орегон, произошло столкновение двух военных самолетов F-18, передает телеканал MSNBC.

Согласно его данным, после столкновения торговое судно подобрало летчиков, у одного из которых диагностированы легкие травмы, после чего они были переданы Береговой охране. Затем их доставили в госпиталь в Нофолке, сообщила пресс-служба Береговой охраны.

Питер Кук, представляющий Пентагон, отметил, что пилоты находились в сознании на момент отправки в больницу. По факту произошедшего инцидента будет проведена проверка. По словам Кука, случившееся было классифицировано как «летное происшествие».

В поисках летчиков принимали участие три вертолета, самолет С-130 и судно Береговой охраны.

Истребители-бомбардировщики F-18, разработанные еще в 1970-х годах, по сей день являются основным боевым летательным аппаратом ВМС США.


Фото: иллюстрация

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