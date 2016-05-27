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Драку на чемпионате России по вольной борьбе разнимал ОМОН – видео

27 мая 2016, 17:09
Поединок между борцами из Дагестана и Якутии закончился потасовкой.

На проходящем в эти часы чемпионате России по вольной борьбе в Якутии произошел неприятный инцидент после поединка между спортсменами Виктором Лебедевым и Исмаилом Мускаевым.

Как сообщает телеканал «Якутск ТВ», схватка между борцом из Дагестана и спортсменом из Якутии прошел в пользу последнего. Счет к концу поединка был 3:3, но судьи отдали победу Лебедеву по дополнительным показателям.

Представители сборной Дагестана заявили протест. С их точки зрения было нарушение правил, когда судьи зачислили 2 очка якутскому спортсмену за вывод дагестанца за пределы ковра.

Сразу после поединка началась потасовка. А в судью кто-то бросил бутылку. Вмешался ОМОН. Бои на чемпионате приостановлены до выяснения всех обстоятельств произошедшего.




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