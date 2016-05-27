Драку на чемпионате России по вольной борьбе разнимал ОМОН – видео

На проходящем в эти часы чемпионате России по вольной борьбе в Якутии произошел неприятный инцидент после поединка между спортсменами Виктором Лебедевым и Исмаилом Мускаевым.
Как сообщает телеканал «
Представители сборной Дагестана заявили протест. С их точки зрения было нарушение правил, когда судьи зачислили 2 очка якутскому спортсмену за вывод дагестанца за пределы ковра.
Сразу после поединка началась потасовка. А в судью кто-то бросил бутылку. Вмешался ОМОН. Бои на чемпионате приостановлены до выяснения всех обстоятельств произошедшего.