Взлетевшие нефтяные цены пробили годовые максимумы

Стоимость июньских фьючерсов североамериканской нефтяной смести элитной марки Brent в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже преодолела отметку в 50 долларов за баррель впервые с ноября 2015 года, достаточно близка к этой отметке и нефть WTI. В 2016 году столь высокие показатели еще не фиксировались.



По состоянию на 10:00 «черное золото» сорта Brent достигло уровнял в 50,09 доллара за баррель, показав рост в 0,70%.