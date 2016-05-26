Взлетевшие нефтяные цены пробили годовые максимумы

Стоимость июньских фьючерсов североамериканской нефтяной смести элитной марки Brent в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже преодолела отметку в 50 долларов за баррель впервые с ноября 2015 года, достаточно близка к этой отметке и нефть WTI. В 2016 году столь высокие показатели еще не фиксировались.
По состоянию на 10:00 «черное золото» сорта Brent достигло уровнял в 50,09 доллара за баррель, показав рост в 0,70%.
Нефть марки WTI, подорожавшая на 0,67%, торгуется на отметке в 49,89 доллара за баррель.
За неделю в США коммерческие запасы нефти сократились до 537,1 миллиона баррелей, на 4,2 миллиона, согласно опубликованным Министерством энергетики страны данным. При этом аналитики Bloomberg ожидали, что снижение будет меньше в 2 раза – 2 миллиона баррелей.
Также накануне евро обновил трехмесячный минимум к американской валюте, снизившись до уровня в $1,1126. На фоне готовности ФРС США повысить ключевую ставку на ближайшем заседании доллар укрепляется по отношению к мировым валютам. На российском рынке усиление доллара нивелировали высокие нефтяные цены и спрос со стороны компаний РФ на рубль.
Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: ru.investing.com