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Взлетевшие нефтяные цены пробили годовые максимумы

26 мая 2016, 10:52
Позитивная динамика.

Стоимость июньских фьючерсов североамериканской нефтяной смести элитной марки Brent в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже преодолела отметку в 50 долларов за баррель впервые с ноября 2015 года, достаточно близка к этой отметке и нефть WTI. В 2016 году столь высокие показатели еще не фиксировались.

По состоянию на 10:00 «черное золото» сорта Brent достигло уровнял в 50,09 доллара за баррель, показав рост в 0,70%.


Нефть марки WTI, подорожавшая на 0,67%, торгуется на отметке в 49,89 доллара за баррель.


За неделю в США коммерческие запасы нефти сократились до 537,1 миллиона баррелей, на 4,2 миллиона, согласно опубликованным Министерством энергетики страны данным. При этом аналитики Bloomberg ожидали, что снижение будет меньше в 2 раза – 2 миллиона баррелей.

Также накануне евро обновил трехмесячный минимум к американской валюте, снизившись до уровня в $1,1126. На фоне готовности ФРС США повысить ключевую ставку на ближайшем заседании доллар укрепляется по отношению к мировым валютам. На российском рынке усиление доллара нивелировали высокие нефтяные цены и спрос со стороны компаний РФ на рубль.


Верхнее фото: иллюстрация

Фото в тексте: ru.investing.com

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