В Омске на покупателя рухнуло стекло – отсудил у рынка сотни тысяч

В Омске прокуратура Кировского округа дала положительное заключение по гражданскому дулу о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда, которые были причинены покупателю социального рынка.
Судом установлено, что 5 ноября 2015 года, когда истец покидал помещение рынка на улице Волгоградской, из входной двери упало стекло. В результате случившегося мужчина получил резаную рваную рану левой кисти руки, то есть был причинен средний тяжести вред здоровью. Суд решил, что ответчик невнимательно отнесся к рекомендациям по применению упрочненных видов стекол. Прокурор дал заключение об обосновании требований пострадавшего, оставив размер компенсации на усмотрение суда.
Кировский районный суд иск гражданина частично удовлетворил и постановил взыскать с предпринимателя 300 тысяч рублей в качестве возмещения причиненного материального ущерба и компенсации морального вреда. Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда, рассмотрев в апелляционном порядке данное гражданское дело, оставила решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу ответчика – без удовлетворения.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
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