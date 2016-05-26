Город55
ГлавноеВсе новости

В Омске на покупателя рухнуло стекло – отсудил у рынка сотни тысяч

26 мая 2016, 11:27
Резаная рваная рана.

В Омске прокуратура Кировского округа дала положительное заключение по гражданскому дулу о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда, которые были причинены покупателю социального рынка.

Судом установлено, что 5 ноября 2015 года, когда истец покидал помещение рынка на улице Волгоградской, из входной двери упало стекло. В результате случившегося мужчина получил резаную рваную рану левой кисти руки, то есть был причинен средний тяжести вред здоровью. Суд решил, что ответчик невнимательно отнесся к рекомендациям по применению упрочненных видов стекол. Прокурор дал заключение об обосновании требований пострадавшего, оставив размер компенсации на усмотрение суда.

Кировский районный суд иск гражданина частично удовлетворил и постановил взыскать с предпринимателя 300 тысяч рублей в качестве возмещения причиненного материального ущерба и компенсации морального вреда. Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда, рассмотрев в апелляционном порядке данное гражданское дело, оставила решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу ответчика – без удовлетворения.


По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Общество#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31