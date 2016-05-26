В Омске на покупателя рухнуло стекло – отсудил у рынка сотни тысяч

Судом установлено, что 5 ноября 2015 года, когда истец покидал помещение рынка на улице Волгоградской, из входной двери упало стекло. В результате случившегося мужчина получил резаную рваную рану левой кисти руки, то есть был причинен средний тяжести вред здоровью. Суд решил, что ответчик невнимательно отнесся к рекомендациям по применению упрочненных видов стекол. Прокурор дал заключение об обосновании требований пострадавшего, оставив размер компенсации на усмотрение суда.