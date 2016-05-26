В Казахстане аварийный сброс свинца, цинка и цианидов – что на Иртыше

Как сообщается, авария произошла 23 мая на хвостохранилище фабрики. Под слоем воды находился недействующий водоприемные колодец, конструкция которого разрушилась. Далее произошел сброс пульпы – осветленной воды, хвостов обогащения. Далее всё это попало в дренажный канал, а затем, когда он переполнился, жидкость перелилась в реку Филипповка.