В Казахстане аварийный сброс свинца, цинка и цианидов – что на Иртыше

Накануне в СМИ Республики Казахстан появилась информация об аварии на обогатительной фабрике ТОО «КАЗЦИНК» в городе Риддер.
Как сообщается, авария произошла 23 мая на хвостохранилище фабрики. Под слоем воды находился недействующий водоприемные колодец, конструкция которого разрушилась. Далее произошел сброс пульпы – осветленной воды, хвостов обогащения. Далее всё это попало в дренажный канал, а затем, когда он переполнился, жидкость перелилась в реку Филипповка.
Насосы, которые должны были откачать стоки в пруд резервного хвостохранилища, не смогли этого сделать из-за твердых частиц в стоках.
Далее появилось сообщение, что «Казцинк» начал проводить работы по ликвидации аварии. Чтобы устранить утечку к месту водосброса были направлены десятки грузовиков и вертолетов со скальной породой.
Чтобы преградить путь воде потребовалось 10 тысяч кубометров грунта.
Эколог предприятия «Казцинк» признал, что в стоках превышено содержание металлов, но при этом опасности для здоровья населения нет.
В Омской области мониторингом обстановки на Иртыше занимается «Обь-Иртышское УГМС». Пресс-служба ведомства сообщает, что официального оповещения от коллег из Казахстана пока не получено.
Сточные воды до границ Омской области не дойдут из-за большого объема воды. По системе рек они попали в Ульбу, далее – на Шульбинскую ГЭС. До омского поста наблюдения в селе Татарка еще 900 километров. Чтобы пройти это расстояние потребуется 10 дней. Специалисты ведут мониторинг ежедневно.