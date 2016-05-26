Стрельба в Омске: маршрутчик с пистолетом, пострадавшие

25 мая в городской отдел полиции сообщили о конфликтной ситуации возле АЗС по улице Губкина и необходимости срочной медицинской помощи. К прибывшим на место сотрудникам обратился 64-летний житель села Красноярка. Он пояснил, что между его супругой и водителем маршрутки произошел конфликт. Полицейские предварительно установили, что водитель отказался вести женщину не по маршруту. К дальнейшему выяснению отношений женщина привлекла своего мужа. Между мужчинами началась словестная перепалка, переросшая в драку. Маршрутчик достал из салона машины травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух и один в сторону оппонента.