Стрельба в Омске: маршрутчик с пистолетом, пострадавшие

25 мая в городской отдел полиции сообщили о конфликтной ситуации возле АЗС по улице Губкина и необходимости срочной медицинской помощи. К прибывшим на место сотрудникам обратился 64-летний житель села Красноярка. Он пояснил, что между его супругой и водителем маршрутки произошел конфликт. Полицейские предварительно установили, что водитель отказался вести женщину не по маршруту. К дальнейшему выяснению отношений женщина привлекла своего мужа. Между мужчинами началась словестная перепалка, переросшая в драку. Маршрутчик достал из салона машины травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух и один в сторону оппонента.
Бригада скорой помощи доставила потерпевшего в больницу, где ему поставили диагноз «непроникающее огнестрельное ранение грудной клетки». Стражи порядка при осмотре территории изъяли травматический пистолет МР-79-9ТМ, который направили на баллистическую экспертизу. По предварительной информации, оружие было зарегистрировано в соответствии с требованиями закона, но хранился он с нарушениями. Полицейские по данному факту также проводят проверку. Позже оба гражданина подали в полицию встречные заявления о привлечении к ответственности виновных лиц.
Сотрудники правоохранительных органов в данный момент продолжают выяснять все обстоятельства и причины произошедшего. Заявителям выданы направления для прохождения судебно-медицинского освидетельствования для установления степени тяжести причиненных телесных повреждений. После предварительной проверки и заключения медэксперта будет принято процессуальное решение.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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