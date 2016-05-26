Стал известен график ремонта омских дорог: даты начала и окончания

Омское региональное министерство строительства опубликовало список городских магистралей, подлежащих ремонту, и даты начала и окончания работ на них.
Пока что график составлен для 16 дорог – по ним уже состоялись торги. Подрядчиками стали компании «СибРос», «СтройТраст» и «Патрос». Торги еще по пяти объектам – улицам Богдана Хмельницкого, Химиков, Пушкина, Маяковского и Лермонтова – состоятся 2 июня, передает пресс-служба правительства Омской области.
Все дороги будут ремонтироваться в три этапа: сначала фрезерование, затем устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия, то есть рабочие уложат новый асфальт, потом нанесут разметку.
Как известно, в первую очередь ремонт начался на Соборной площади, площади Победы, по улицам Ленина и Интернациональной. Работы на указанных участках планируют закончить 6 июня.
Сроки начала и окончания работ на магистралях: Иртышская Набережная (15 мая-17 июня), проспект Мира (18 мая-16 июня), улица Короленко (19 мая-30 мая), улица Чкалова (21 мая-30 мая), Красноярский тракт (22 мая-19 июня), улица 3-я Енисейская (24 мая-11 июня), улица Волгоградская (28 мая-16 июня), проспект Королёва (30 мая-18 июня), улица Лукашевича (1 июня-18 июля), улица 2-я Солнечная (4 июня-22 июня), улица Нефтезаводская (6 июня-23 июня), мост им. 60-летия ВЛКСМ (11 июня-16 июля). Судя по графику, позже всех закончат ремонтировать улицу Нефтезаводскую. На замену асфальта на перечисленных улицах выделено более 670 миллионов рублей. Кроме того, до конца июля будет вестись
Фото: фрезерование асфальта на Иртышской набережной
График: admomsk.ru