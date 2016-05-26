Стал известен график ремонта омских дорог: даты начала и окончания

Сроки начала и окончания работ на магистралях: Иртышская Набережная (15 мая-17 июня), проспект Мира (18 мая-16 июня), улица Короленко (19 мая-30 мая), улица Чкалова (21 мая-30 мая), Красноярский тракт (22 мая-19 июня), улица 3-я Енисейская (24 мая-11 июня), улица Волгоградская (28 мая-16 июня), проспект Королёва (30 мая-18 июня), улица Лукашевича (1 июня-18 июля), улица 2-я Солнечная (4 июня-22 июня), улица Нефтезаводская (6 июня-23 июня), мост им. 60-летия ВЛКСМ (11 июня-16 июля). Судя по графику, позже всех закончат ремонтировать улицу Нефтезаводскую. На замену асфальта на перечисленных улицах выделено более 670 миллионов рублей. Кроме того, до конца июля будет вестись аварийно-восстановительный ремонт дорог.