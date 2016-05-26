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Шесть экипажей ДПС гонялись за Mercedes Gelandewagen с молодыми людьми

26 мая 2016, 09:09
Скандальное видео 18+.

В Москве произошел очередной скандал с так называемой «золотой молодежью».

Видеоролик с погоней выложили в сеть Интернет сами нарушители. Они устроили прямую трансляцию через Periscope.

Видео 18+ (ненормативная лексика)

Молодые люди на Mercedes G63 AMG (Mercedes Gelandwagen) пытались оторваться от преследовавших их сотрудников ДПС всеми возможными способами, но в итоге были задержаны при попытке сбежать в одном из дворов, бросив свой автомобиль.

Впоследствии выяснилось, что один из молодых людей, находившихся в машине, был сыном вице-президента «ЛУКойла». Уже после задержания Руслан Шамсуаров извинился публично через свою страницу на Facebook, что устроил гонки с полицией.


Как сообщают столичные СМИ, в итоге нарушителям было выписано штрафов на общую сумму 40 тысяч рублей.

#Новости#Главное#Авто#Общество
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