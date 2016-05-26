Отказ от банковских карт в РФ – революционные изменения

Герман Греф отметил, что идентификация клиентов по ладони заложена в функционал разрабатываемой платформы. В настоящее время закупается все большее количество банкоматов с биометрией. В связи с этим пластиковая карта, главная задача которой заключается в идентификации, «уходит в прошлое».