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Отказ от банковских карт в РФ – революционные изменения

26 мая 2016, 13:14
Внедрение новых технологий.

Над новыми технологиями идентификации, которые в ближайшем будущем предоставят возможность отказаться от использования пластиковых карт, уже работает Сбербанк, заявил его глава Герман Греф.

По словам президента Сбербанка, внедрение новых технологий идентификации клиентов ликвидирует необходимость в пластиковых картах. «Банкинг изменится драматически», -
Резюмировал Греф в интервью изданию «Известия».

Герман Греф отметил, что идентификация клиентов по ладони заложена в функционал разрабатываемой платформы. В настоящее время закупается все большее количество банкоматов с биометрией. В связи с этим пластиковая карта, главная задача которой заключается в идентификации, «уходит в прошлое».

Внедрение новой платформы запланировано на 2018 год, в тот момент, по словам Грефа, частота использования пластиковых карт начнет стремительное снижение.

Помимо этого, глава Сбербанка отметил, что основанные на технологиях идентификации клиентов по внешности и голосу «находятся в высокой степени готовности». Возможно, что их внедрение будет осуществлено в течение 2-3 лет.


Фото: иллюстрация

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