Омский Авангард нашел замену главному тренеру Корноухову в НХЛ

Несмотря на уже имеющуюся договоренность сторон, осуществить данное назначение пока не представляется возможным, из-за действующего запрета в КХЛ на приглашение специалистов из Северной Америки. Имя кандидата из НХЛ озвучено не было, «вы будете поражены», - отметил Владимир Шалаев.