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Омский Авангард нашел замену главному тренеру Корноухову в НХЛ

26 мая 2016, 14:24
Но есть юридические сложности.

Торжественное закрытие сезона КХЛ прошло в Москве, где награждались самые яркие фигуры завершившегося первенства. Данное мероприятие позволило узнать у представителей клубов новости о планируемых кадровых изменениях к новому сезону.

В частности, интерес вызывает общение с журналистами президента омского «Авангарда» Владимира Шалаева, который рассказал об имеющейся кандидатуре в НХЛ на пост главного тренера «ястребов», сообщает «Спорт-экспресс».

Несмотря на уже имеющуюся договоренность сторон, осуществить данное назначение пока не представляется возможным, из-за действующего запрета в КХЛ на приглашение специалистов из Северной Америки. Имя кандидата из НХЛ озвучено не было, «вы будете поражены», - отметил Владимир Шалаев.

Но из-за юридических ограничений, не позволяющих осуществить назначение, омский «Авангард» вынужден искать российского тренера. Владимир Шалаев сообщил журналистам, что сообщит о назначении нового рулевого «ястребов» не позднее 10 июня, таким образом, действующий рулевой омичей Евгений Корноухов своей нынешней должности лишится.

Изданием отмечается, что одним из кандидатов на вакантное место является Петерис Скудра, который на протяжении трех последних лет возглавляет Нижегородское «Торпеда», в нынешнем сезоне команде удалось набрать 100 очков в «регулярке» и добраться до четвертьфинала Кубка Гагарина.


Фото: hawk.ru

#Новости#Хоккей#Спорт
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