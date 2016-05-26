Омичи могут прожить на 8609 рублей в месяц – низкий уровень цен

25 мая на заседании Правительства Омской области утверждена новая величина прожиточного минимума. За I квартал 2016 года в расчете на душу населения она составила 8609 руб., для трудоспособного населения – 9109 руб., для пенсионеров – 6945 руб., для детей – 8839 руб.
В рейтинге регионов Сибирского федерального округа по величине прожиточного минимума Омская область продолжает занимать первое место с наименьшим значением показателя за счет сравнительно низкого уровня цен.
Прожиточный минимум – это социальный норматив, который используется как критерий при назначении таких важных мер социальной поддержки, как субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячное пособие на ребенка, государственная социальная помощь.
Размер прожиточного минимума пересматривается региональным Правительством ежеквартально на основании утвержденной потребительской корзины.
Источник: omskportal.ru
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