Город55
ГлавноеВсе новости

Омичи могут прожить на 8609 рублей в месяц – низкий уровень цен

26 мая 2016, 08:31
Омичи могут прожить на 8609 рублей в месяц – низкий уровень цен

25 мая на заседании Правительства Омской области утверждена новая величина прожиточного минимума. За I квартал 2016 года в расчете на душу населения она составила 8609 руб., для трудоспособного населения – 9109 руб., для пенсионеров – 6945 руб., для детей – 8839 руб.

В рейтинге регионов Сибирского федерального округа по величине прожиточного минимума Омская область продолжает занимать первое место с наименьшим значением показателя за счет сравнительно низкого уровня цен.

Прожиточный минимум – это социальный норматив, который используется как критерий при назначении таких важных мер социальной поддержки, как субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячное пособие на ребенка, государственная социальная помощь.

Размер прожиточного минимума пересматривается региональным Правительством ежеквартально на основании утвержденной потребительской корзины.

Источник: omskportal.ru

Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Город#Бизнес#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31