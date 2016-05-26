Омичи будут платить за отопление больше, но реже

В Омской области оплата отопление будет производиться по фактическим показаниям общедомовых приборов учета тепла, то есть только в период отопительного сезона.



Нововведения полностью меняют порядок оплаты коммунального платежа за отопление. Собственники будут получать квитанции не круглый год, а только с октября по май – все перейдут на оплату по факту. Новые правила вступают в силу с 1 июля 2016 года. Сумма в квитанциях соответственно увеличится примерно вдвое, поскольку раньше стоимость услуги делилась на 12 месяцев, передает пресс-служба РЭК по Омской области.