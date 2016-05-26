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Омичи будут платить за отопление больше, но реже

26 мая 2016, 19:05
Новые правила оплаты.

В Омской области оплата отопление будет производиться по фактическим показаниям общедомовых приборов учета тепла, то есть только в период отопительного сезона.

Нововведения полностью меняют порядок оплаты коммунального платежа за отопление. Собственники будут получать квитанции не круглый год, а только с октября по май – все перейдут на оплату по факту. Новые правила вступают в силу с 1 июля 2016 года. Сумма в квитанциях соответственно увеличится примерно вдвое, поскольку раньше стоимость услуги делилась на 12 месяцев, передает пресс-служба РЭК по Омской области.

Специалисты полагают, что у такого способа оплаты есть несколько преимуществ: «сколько потребил – столько и заплатишь», расчеты станут более прозрачными, а приборы учета тепла позволяет увидеть качество подаваемого ресурса. Напротив некоторые эксперты считают, что оплата по 1/12 является более социальной. Так, для пенсионеров такая схема более удобна.


Фото: иллюстрация

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