Омичи будут платить за отопление больше, но реже

В Омской области оплата отопление будет производиться по фактическим показаниям общедомовых приборов учета тепла, то есть только в период отопительного сезона.
Нововведения полностью меняют порядок оплаты коммунального платежа за отопление. Собственники будут получать квитанции не круглый год, а только с октября по май – все перейдут на оплату по факту. Новые правила вступают в силу с 1 июля 2016 года. Сумма в квитанциях соответственно увеличится примерно вдвое, поскольку раньше стоимость услуги делилась на 12 месяцев, передает пресс-служба РЭК по Омской области.
Специалисты полагают, что у такого способа оплаты есть несколько преимуществ: «сколько потребил – столько и заплатишь», расчеты станут более прозрачными, а приборы учета тепла позволяет увидеть качество подаваемого ресурса. Напротив некоторые эксперты считают, что оплата по 1/12 является более социальной. Так, для пенсионеров такая схема более удобна.
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