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Омичам раздают квартиры – правительство потратит 243 миллиона рублей

26 мая 2016, 16:09
Жилье в новом доме.

Глава региона Виктор Назаров вручил ключи от квартир выпускникам детских домов. Теперь льготники будут проживать в многоквартирном доме, расположенном на улице Осоавиахимовской.

Сегодня, 26 мая, 19 ребят из числа детей-сирот получили ключи от квартир в новостройке из рук губернатора, который поздравил молодых людей с радостным событием. По словам Назарова, за последние 4 года новоселами стали более 1600 выпускников детских домов. На эти цели направлено свыше двух миллиардов рублей, передает пресс-служба правительства Омской области.


Одна из девушек, получивших квартиру, пригласила руководителя региона посетить ее новый дом. Виктор Иванович приглашение принял и подарил Елене Ермолиной чайный сервис.

На все жилье устанавливается пятилетняя гарантия качества от застройщика. При возникновении каких-либо проблем омичам помогут в специально созданной диспетчерской службе. Кроме того, по просьбе новых жильцов, Назаров поручил министерству имущественных отношений проработать вопрос о приобретении здания для детского сада в микрорайоне по ул. Осоавиахимовской.

До конца 2016 года для бывших детдомовцев приобретут еще 138 квартир. Всего из федерального и регионального бюджетов на эти цели будет направлено более 243 миллионов рублей.


Квартиры предоставляются по договорам специализированного найма сроком на пять лет. По истечении этого срока, если граждане адаптировались к новым условиям, с ними заключат договоры социального найма.


Фото: omskportal.ru

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