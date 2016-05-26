Омичам раздают квартиры – правительство потратит 243 миллиона рублей

Глава региона Виктор Назаров вручил ключи от квартир выпускникам детских домов. Теперь льготники будут проживать в многоквартирном доме, расположенном на улице Осоавиахимовской.
Сегодня, 26 мая, 19 ребят из числа детей-сирот получили ключи от квартир в новостройке из рук губернатора, который поздравил молодых людей с радостным событием. По словам Назарова, за последние 4 года новоселами стали более 1600 выпускников детских домов. На эти цели направлено свыше двух миллиардов рублей, передает пресс-служба правительства Омской области.
Одна из девушек, получивших квартиру, пригласила руководителя региона посетить ее новый дом. Виктор Иванович приглашение принял и подарил Елене Ермолиной чайный сервис.
На все жилье устанавливается пятилетняя гарантия качества от застройщика. При возникновении каких-либо проблем омичам помогут в специально созданной диспетчерской службе. Кроме того, по просьбе новых жильцов, Назаров поручил министерству имущественных отношений проработать вопрос о приобретении здания для детского сада в микрорайоне по ул. Осоавиахимовской.
До конца 2016 года для бывших детдомовцев приобретут еще 138 квартир. Всего из федерального и регионального бюджетов на эти цели будет направлено более 243 миллионов рублей.
Квартиры предоставляются по договорам специализированного найма сроком на пять лет. По истечении этого срока, если граждане адаптировались к новым условиям, с ними заключат договоры социального найма.
Фото: omskportal.ru