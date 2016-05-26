Омичам раздают квартиры – правительство потратит 243 миллиона рублей

Сегодня, 26 мая, 19 ребят из числа детей-сирот получили ключи от квартир в новостройке из рук губернатора, который поздравил молодых людей с радостным событием. По словам Назарова, за последние 4 года новоселами стали более 1600 выпускников детских домов. На эти цели направлено свыше двух миллиардов рублей, передает пресс-служба правительства Омской области.