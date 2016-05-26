Омича заставили устроиться на работу, угрожая тюремным сроком

Омичи понадобился стимул, чтобы устроиться на работу и начать выплачивать алименты. Перспектива лишения свободы на рекордные сроки побудили мужчину к труду.
В Тевризском районе в должниках числится 47-летний гражданин. В 65 километрах от него вместе с мамой живет 12-летний сын. С 2014 года мальчик не получал от папы никакой финансовой помощи. Тем временем отец задолжал уже около 160 тысяч рублей. Причиной неисполнения родительских обязательств омич называет неплатежеспособность, то есть денег нет из-за отсутствия работы. Однако такое положение дел совсем не тяготит местного жителя.
Мужчина долгое время, несмотря на воздействие со стороны приставов, не выплачивал алименты. Тогда с его счета в банке принудительно списали 27 тысяч рублей в пользу матери ребенка. Так как все возможные методы воздействия были уже применены, судебный пристав-исполнитель начал формирование уголовного дела по статье «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей». Как только должник узнал о том, что дело передано в суд, вопрос с источником дохода для удержания алиментов сразу решился. Через пару недель мужчина выплатил 6,5 тысяч рублей и предъявил трудовой договор. Из его содержания следовало, что нарушитель устроился в местное муниципальное предприятие оператором водонапорной башни. Стражи порядка немедленно направили постановление об удержании денег из зарплаты гражданина в счет уплаты алиментов. Кроме того, злостному неплательщику всё равно придется предстать перед судом и понести ответственность.
По материалам пресс-службы УФССП России по Омской области
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