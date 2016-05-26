Омича заставили устроиться на работу, угрожая тюремным сроком

Мужчина долгое время, несмотря на воздействие со стороны приставов, не выплачивал алименты. Тогда с его счета в банке принудительно списали 27 тысяч рублей в пользу матери ребенка. Так как все возможные методы воздействия были уже применены, судебный пристав-исполнитель начал формирование уголовного дела по статье «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей». Как только должник узнал о том, что дело передано в суд, вопрос с источником дохода для удержания алиментов сразу решился. Через пару недель мужчина выплатил 6,5 тысяч рублей и предъявил трудовой договор. Из его содержания следовало, что нарушитель устроился в местное муниципальное предприятие оператором водонапорной башни. Стражи порядка немедленно направили постановление об удержании денег из зарплаты гражданина в счет уплаты алиментов. Кроме того, злостному неплательщику всё равно придется предстать перед судом и понести ответственность.