Названы самые популярные в России автомобили

Сегмент SUV по объемам продаж расположился на второй позиции, в апреле дилерам удалось реализовать 39,7 тысяч кроссоверов, таким образом, их доля на рынке составила 35,5%. Лидирует по количеству продаж, как и прежде, Renault Duster (4,5 тысяч). Также в первую тройку вошли Toyota RAV4 и Chevrolet Niva.