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Названы самые популярные в России автомобили

26 мая 2016, 12:02
Предпочтения водителей.

По результатам апреля 2016 года продажи в РФ легковых автомобилей в сравнении с показателями годичной давности показали падение на 9,5%, до 111,9 тысяч экземпляров. Рост отмечается лишь в двух сегментах – B (+1,3%) и С (+5,6%), сообщает агентство «Автостат».

Наибольшая рыночная доля (43,8%) по итогам апреля пришлась на транспортные средства B-класса, их продажи составили 49 тысяч единиц. Лидером в этом сегменте стала отечественная Lada Granta (9,9 тысяч экземпляров), также в тройку попали два корейских автомобиля – Hyundai Solaris (8,2 тысяч) и KIA Rio (6,9 тысяч).

Сегмент SUV по объемам продаж расположился на второй позиции, в апреле дилерам удалось реализовать 39,7 тысяч кроссоверов, таким образом, их доля на рынке составила 35,5%. Лидирует по количеству продаж, как и прежде, Renault Duster (4,5 тысяч). Также в первую тройку вошли Toyota RAV4 и Chevrolet Niva.

Что касается С-класса, его доля рынка составила по итогам апреля 8,3%. Самым продаваемым оказался лифтбек Skoda Octavia (2 тысячи). Доля рынка D-класса, где первенствовала Toyota Camry, была меньше – 6,2% (7 тысяч).

Менее 2% составила доля продаж автомобилей A-класса, где лидирует Daewoo Matiz (352 экземпляра), Pickup – Toyota Hilux (445 штук), LAV – Lada Largus (2 тысячи), MPV – KIA Soul, E – Audi A6 (346 штук).




Верхнее фото: Audi A6 – самый продаваемый автомобиль E-класса в РФ по итогам апреля

Фото в тексте: autostat.ru

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