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Медведев выделил Омску 750 миллионов рублей на ремонт еще 28 дорог

26 мая 2016, 14:59
Деньги с "Платона".

Российское правительство направит в регионы более 10 миллиардов рублей, полученных от работы системы «Платон», на ремонт дорог. Самую крупную сумму получит Омская область.

На официальном сайте правительства РФ говорится, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому 24 региона, включая 20 городов, получат деньги на ремонт магистралей. Из этих средств наша область получит 750 миллионов рублей. Часть указанной суммы – 500 миллионов рублей – пойдет на дорожные работы в городе. Отметим, что из субъектов СФО денежный транш направят еще в Республику Алтай (250 миллионов).

Напомним, в Омске дополнительно планируется отремонтировать 28 участков дорог: улицу Дианова, б. Архитекторов, Мельничную, проспект Мира от улицы Нефтезаводской до улицы Доковской, Красноярский тракт, Шебалдина, Окружную дорогу от улицы 10 лет Октября до Космического проспекта, Звездова, Красных Зорь, Куйбышева, Челюскинцев, Блусевич, Невского, Д. Бедного, 1-ю Чередовую, Новосортировочную, Новокирпичную, Космический проспект, 15-ю Рабочую. По информации пресс-службы губернатора Омской области, к ремонту дорожники приступят осенью.

Помимо Омска наиболее крупные суммы получили Карелия (700 миллионов рублей), Волгоградская, Самарская и Саратовская области (по 650 миллионов рублей).

Ранее портал Gorod55.ru сообщал, что региональный Минстрой опубликовал график ремонта 16 дорог с датами начала и окончания работ. Уже к 6 июня новый асфальт уложат на 4 проезжих частях.

Фото: иллюстрация

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