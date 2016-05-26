Медведев выделил Омску 750 миллионов рублей на ремонт еще 28 дорог

На официальном сайте правительства РФ говорится, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому 24 региона, включая 20 городов, получат деньги на ремонт магистралей. Из этих средств наша область получит 750 миллионов рублей. Часть указанной суммы – 500 миллионов рублей – пойдет на дорожные работы в городе. Отметим, что из субъектов СФО денежный транш направят еще в Республику Алтай (250 миллионов).