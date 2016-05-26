К 300-летию омичам сделают подарок – благоустроенное место для отдыха

Традиционная выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2016» Центрального округа откроется в сквере имени 30-летия ВЛКСМ накануне Дня города — 30 июля. Сейчас здесь кипит работа по комплексному благоустройству.
Как рассказали в администрации Центрального округа, сквер им. 30-летия ВЛКСМ был открыт в 1949 году и по-прежнему остается одним из любимых мест отдыха — летом здесь ежедневно гуляют тысячи омичей. Как и раньше, в сквере проводятся различные культурно-массовые мероприятия: выставки, фестивали, концерты и смотры-конкурсы.
Работа по комплексному благоустройству сквера была начата в 2013 году. Администрация округа и Омский государственный университет путей сообщения подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Распоряжением департамента имущественных отношений мэрии земельный участок, на котором находится сквер, передан в бессрочное пользование ОмГУПС для содержания и благоустройства.
Учитывая, что сквер некоторое время находился в неудовлетворительном состоянии, по просьбе администрации Центрального округа специалистами ООО «Горпроект» была подготовлена проектно-сметная документация на проведение реконструкции сквера с выполнением работ по благоустройству, организации электроосвещения, поливочного водопровода, ремонту ограждения.
В настоящее время в сквере уже высажено более 500 деревьев ценных пород, в том числе крупномерных, началась установка поребрика. Сотрудники ЗАО «Омскгнражданстрой» ведут работы по ремонту ограждения. Агрономы ООО «Зеленхоз» высадили цветы на центральной клумбе, а также завершают посадку 81 туи. Также достигнута договоренность с АО «Омскэлектро» на выполнение работ по замене четырех опор линии наружного освещения сквера и текущего ремонта самой линии.
Помимо посадок зеленых насаждений предстоит еще выложить центральную площадь тротуарной плиткой и проложить водопровод. Стоит отметить, что основные затраты по благоустройству сквера имени 30-летия ВЛКСМ возьмут на себя социальные партнеры администрации Центрального округа, желающие сделать омичам подарок к юбилею города.
«В преддверии Дня города, 30 июля, в сквере состоится торжественное открытие окружной выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора». И это станет достойным подарком к 300-летию Омска. Уверен, многие омичи с радостью воспримут произошедшие в сквере перемены и с удовольствием будут здесь отдыхать семьями, с детьми и друзьями», — подчеркнул глава администрации Центрального округа Сергей Дмитриенко.
Источник: admomsk.ru
Фото: иллюстрация