К 300-летию омичам сделают подарок – благоустроенное место для отдыха

В настоящее время в сквере уже высажено более 500 деревьев ценных пород, в том числе крупномерных, началась установка поребрика. Сотрудники ЗАО «Омскгнражданстрой» ведут работы по ремонту ограждения. Агрономы ООО «Зеленхоз» высадили цветы на центральной клумбе, а также завершают посадку 81 туи. Также достигнута договоренность с АО «Омскэлектро» на выполнение работ по замене четырех опор линии наружного освещения сквера и текущего ремонта самой линии.