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Грудь что надо: российская модель и актриса показала всё 18+

26 мая 2016, 18:01
Мужчины в восторге.

Российская модель и актриса 23-летняя Мария Фомина выложила на своей странице в социальной сети Instagram откровенные фотографии, которые, судя по ее же комментарию, сделаны для мужского журнала Maxim.

Снимки полуобнаженного тела модели быстро стали собирать «лайки» и восторженные комментарии от пользователей Instagram: «Волшебная!», «Огонь!», «Пожалуй, все-таки куплю журнальчик».


23-летняя красавица уже на протяжении долгого времени является возлюбленной сына Олега Табакова – Павла. Молодой человек также прокомментировал пикантные фотографии Марии, ограничившись восторженными смайликами.


Эта фотосессия Фоминой отнюдь не первая для глянца, ранее девушка уже опадала на обложки глянцевых изданий OOPS!, Glamour, Cosmopolitan, Mini.


Фото: instagram.com/fominamarus

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