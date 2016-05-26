Город55
ГлавноеВсе новости

ФГ БКС поздравляет омских бизнесменов с Днем предпринимателя

26 мая 2016, 16:03
ФГ БКС поздравляет омских бизнесменов с Днем предпринимателя

Уважаемые предприниматели! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

Без предпринимательской деятельности трудно представить себе нашу жизнь. Организуя свой бизнес, вы создаете для жителей региона новые рабочие места, развиваете инфраструктуру, обеспечиваете дополнительные поступления в бюджет. Как люди дела вы прекрасно знаете, чем именно достигается успех в бизнесе: упорством, знаниями, нервами и смелостью... Этими качествами вы обладаете сполна, просчитываете на шаг вперед и беспокоитесь за собственное дело больше, чем за самого себя.

В ваш профессиональный праздник хочу пожелать успехов в бизнесе, большой прибыли, честных работников и неиссякаемого везения. Пусть ваш предпринимательский риск будет оправдан, а стабильность и удача всегда будут рядом. Желаю, чтобы ваша семья всегда была опорой и подмогой, чтобы при любых обстоятельствах близкие верили в вас и ваши силы. Открывайте новые горизонты и покоряйте самые высокие вершины своей жизни!

А мы – компании финансовой группы «БКС» – поможем вам в этом. Мы создали свой бизнес в 1995 году для того, чтобы помочь клиентам в эффективном управлении финансами. Мы непрерывно развиваем технологии и продукты, анализируем огромный объем информации каждый день, разрабатываем новые инвестиционные стратегии для того, чтобы наши клиенты достигали своих целей. Наши специалисты помогут разобраться, как сохранить и приумножить заработанное, как защитить свои накопления от инфляции, куда стоит вкладывать деньги в нефть, валюту, акции, недвижимость и многое другое.

Сегодня ФГ «БКС» – это:
• один из лидеров по объемам сделок на фондовом, валютном и срочном рынках Московской биржи;
• максимальный рейтинг надежности среди инвестиционных компаний — категория «ААА» по версии Национального рейтингового агентства (НРА)
• более 140 тысяч клиентов, в том числе более 4 тысяч юридических лиц
• 42 офиса и 56 агентских пунктов в крупнейших городах России.

Рады будем вас видеть в рядах наших клиентов.

С уважением, директор «БКС-Премьер» в г. Омске Ирина Махова.

Ждем вас по адресу: ул. Ленина, 6. Тел. 92-51-50.


На правах рекламы

#Новости#Реклама#Общество#Бизнес
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31