ФГ БКС поздравляет омских бизнесменов с Днем предпринимателя

Уважаемые предприниматели! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
Без предпринимательской деятельности трудно представить себе нашу жизнь. Организуя свой бизнес, вы создаете для жителей региона новые рабочие места, развиваете инфраструктуру, обеспечиваете дополнительные поступления в бюджет. Как люди дела вы прекрасно знаете, чем именно достигается успех в бизнесе: упорством, знаниями, нервами и смелостью... Этими качествами вы обладаете сполна, просчитываете на шаг вперед и беспокоитесь за собственное дело больше, чем за самого себя.
В ваш профессиональный праздник хочу пожелать успехов в бизнесе, большой прибыли, честных работников и неиссякаемого везения. Пусть ваш предпринимательский риск будет оправдан, а стабильность и удача всегда будут рядом. Желаю, чтобы ваша семья всегда была опорой и подмогой, чтобы при любых обстоятельствах близкие верили в вас и ваши силы. Открывайте новые горизонты и покоряйте самые высокие вершины своей жизни!
А мы – компании финансовой группы «БКС» – поможем вам в этом. Мы создали свой бизнес в 1995 году для того, чтобы помочь клиентам в эффективном управлении финансами. Мы непрерывно развиваем технологии и продукты, анализируем огромный объем информации каждый день, разрабатываем новые инвестиционные стратегии для того, чтобы наши клиенты достигали своих целей. Наши специалисты помогут разобраться, как сохранить и приумножить заработанное, как защитить свои накопления от инфляции, куда стоит вкладывать деньги в нефть, валюту, акции, недвижимость и многое другое.
Сегодня ФГ «БКС» – это:
• один из лидеров по объемам сделок на фондовом, валютном и срочном рынках Московской биржи;
• максимальный рейтинг надежности среди инвестиционных компаний — категория «ААА» по версии Национального рейтингового агентства (НРА)
• более 140 тысяч клиентов, в том числе более 4 тысяч юридических лиц
• 42 офиса и 56 агентских пунктов в крупнейших городах России.
Рады будем вас видеть в рядах наших клиентов.
С уважением, директор «БКС-Премьер» в г. Омске Ирина Махова.
Ждем вас по адресу: ул. Ленина, 6. Тел. 92-51-50.
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