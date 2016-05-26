ФГ БКС поздравляет омских бизнесменов с Днем предпринимателя

А мы – компании финансовой группы «БКС» – поможем вам в этом. Мы создали свой бизнес в 1995 году для того, чтобы помочь клиентам в эффективном управлении финансами. Мы непрерывно развиваем технологии и продукты, анализируем огромный объем информации каждый день, разрабатываем новые инвестиционные стратегии для того, чтобы наши клиенты достигали своих целей. Наши специалисты помогут разобраться, как сохранить и приумножить заработанное, как защитить свои накопления от инфляции, куда стоит вкладывать деньги в нефть, валюту, акции, недвижимость и многое другое.