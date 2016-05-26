Дорожники подрались с автомобилистами в Омске: ремонт дороги в час пик

Накануне съемочная группа телеканала «Продвижение» стала свидетелем драки между дорожными рабочими и автомобилистами. А приехали снимать сюжет про ремонт дорог…
Как сообщают очевидцы, укладка асфальта по сложившейся в Омске традиции производилась в час пик и на Иртышской набережной образовалась громадная пробка. А погода в городе стоит «под тридцать».
По-видимому, кто-то в транспортном заторе перегрелся и решил проехать «напрямик» по свежеуложенному асфальту.
Автомобиль был остановлен рабочими дорожного катка – завязалась драка «стенка на стенку»…