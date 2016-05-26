Dirk Bikkembergs – символ спортивного шика

Сегодня мир современного жителя мегаполиса невозможно представить без активного движения. Спорт и здоровый образ жизни становятся стилем жизни и непременным атрибутом успешного человека. И модная индустрия готова порадовать всех поклонников активного образа жизни.
Известные бренды, завоевавшие всемирное признание и любовь миллионов поклонников благодаря классическим коллекциям и линиям одежды в стиле смарт кэжуал, сегодня с успехом разрабатывают дизайн спортивных моделей. Среди них Emporio Armany, Hugo Boss, Bogner и, конечно же, Dirk Bikkembergs, чье имя давно уже стало синонимом силы, мужественности, сочетания спортивного внешнего вида и безупречной элегантности.
Модельер Дирк Биккембергс родился в Германии, получил образование в известной на всю Европу Королевской академии искусств, расположенной в Антверпене. Началом пути в большой бизнес и стартовой точкой для основания бренда Dirk Bikkembergs стал выпуск первой собственной линии обуви для мужчин. Всего через пару лет бренд стал настолько популярен, что это позволило запустить полномасштабное производство коллекций одежды для мужчин. Производство марки размещено в Италии.
Сегодня Дирк Биккембергс находит вдохновение в союзе между чувственностью моды и силой спорта. Подтянутые силуэты, строгие линии и эксперименты в стиле милитари не раз становились главной темой показов коллекций. Для себя дизайнер ставит задачу создавать одежду, в которой бы чувствовалось движение вперед.
Одежда и обувь Dirk Bikkembergs – провокационная, инновационная и энергичная. Вся его карьера посвящена созданию одежды для современных людей, сильных, здоровых, мужественных. Мужественные линии и спорт – вот, что выделяет этот бренд одежды. В коллекциях всегда изобилуют строгие геометрические принты и монохромные цветовые решения. Часто используются прочные натуральные материалы, кожа.
Новая коллекция Dirk Bikkembergs Sport Couture* сезона весна-лето – 2016 полна инноваций и экспериментов. Она создана для людей сильных, но мечтающих об отдыхе и восстановлении. Она вдохновлена традициями Востока, где у бойца всегда есть время на отдых и восстановление внутренней гармонии.
Вся продукция Bikkembergs производится с применением инновационных технологий, в результате чего ее характеристики весьма впечатляющи: брюки анатомической формы, «запоминающие» индивидуальные особенности тела; двойной шов, обеспечивающий долговечность изделий; нестираемая подошва, разработанная для компании по специальному заказу.
Познакомиться с новой мужской коллекцией Bikkembergs весна-лето – 2016 вы можете уже сейчас в магазине премиальной мужской одежды BOSTON.ONE.
BOSTON.ONE, пр-т К. Маркса, 22, тел. 32-54-03
*Дирк Биккембергс Спорт Кутюр.
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