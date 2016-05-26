Dirk Bikkembergs – символ спортивного шика

Модельер Дирк Биккембергс родился в Германии, получил образование в известной на всю Европу Королевской академии искусств, расположенной в Антверпене. Началом пути в большой бизнес и стартовой точкой для основания бренда Dirk Bikkembergs стал выпуск первой собственной линии обуви для мужчин. Всего через пару лет бренд стал настолько популярен, что это позволило запустить полномасштабное производство коллекций одежды для мужчин. Производство марки размещено в Италии.