Бой омича Сарнавского остановлен судьей – слишком много крови

Накануне омский боец ММА Александр «Тигр» Сарнавский в Абу-Даби встречался с американским ветераном 43-летним Хорхе Патино.
В ОАЭ омский боец уже приезжал в октябре 2015 года, тогда 27-летний спортсмен одержал победу над канадцем Джесси Ронсоном. Вчера в рамках Abu Dhabi Warriors 4 Александру Сарнавскому в оппоненты достался мастер бразильского джиу-джитсу Хорхе Патино по кличке «Макака», сообщает пресс-служба
Бой Сарнавского и Патино был вторым центральным событием вечера. Несмотря на возраст, американец демонстрировал безупречную форму, в первом раунде омскому спортсмену он практически ничем не уступал, за исключением точности ударов.
В самом конце первого раунда Хорхе все же сумел потрепать нервы ученику Шлеменко, на полминуты задержав омича в партере. Во второй пятиминутке поединок проходил более спокойно, но как и в первом отрезке преимуществом владел наш боец.
Рефери пришлось приостановить бой за полторы минуты до его окончания в связи с бурно струившейся кровью из двух рассечений, полученных Хорхе. Когда же поединок удалось завершить, то ринг-анонсер объявил закономерный результат: единогласным решением судей победил Александр Сарнавский.