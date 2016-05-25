Заговор смерти: Омск оказался центром суицидальной сети

В Омске проводится доследственная проверка после информации, размещенной в СМИ и «ВКонтакте». Ранее неизвестные размещали в социальной сети информацию, подталкивающую подростков к совершению суицидов.
Следователи установили личность пользователя сети Интернет, размещавшей эту информацию под ником «Ева Рейх». Ею оказалась 13-летняя школьница из Омска, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.
Правоохранители опросили мать девочки и саму школьницу. Юная омичка не отрицала, что, играя, переписывалась с пользователями многих групп социальной сети, в том числе и на суицидальную тематику.
Следователи изъяли мобильный телефон школьницы и жесткий диск ее компьютера для выяснения всех обстоятельств дела.
Ведется поиск всех лиц, в том числе и совершеннолетних, которые могли направлять «эту деятельность» школьницы.
Органы следствия благодарят за помощь корреспондентов издания «