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Заговор смерти: Омск оказался центром суицидальной сети

25 мая 2016, 15:19
Клубок распутает Следственный комитет.

В Омске проводится доследственная проверка после информации, размещенной в СМИ и «ВКонтакте». Ранее неизвестные размещали в социальной сети информацию, подталкивающую подростков к совершению суицидов.

Следователи установили личность пользователя сети Интернет, размещавшей эту информацию под ником «Ева Рейх». Ею оказалась 13-летняя школьница из Омска, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.

Правоохранители опросили мать девочки и саму школьницу. Юная омичка не отрицала, что, играя, переписывалась с пользователями многих групп социальной сети, в том числе и на суицидальную тематику.

Следователи изъяли мобильный телефон школьницы и жесткий диск ее компьютера для выяснения всех обстоятельств дела.

Ведется поиск всех лиц, в том числе и совершеннолетних, которые могли направлять «эту деятельность» школьницы.

Органы следствия благодарят за помощь корреспондентов издания «Life» и всех неравнодушных граждан, которые участвовали в розыске Евы Рейх.



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