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Светофоры Омска переводят на особый режим для безопасности пешеходов

25 мая 2016, 15:51
Еще один перекресток.

На пересечении улиц Омская и 25-я Линия изменится схема работы светофорного объекта.

26 мая в работу светофора на перекрестке улиц Омская и 25-я Линия будут внесены изменения в части разделения транспортных и пешеходных потоков — в частности, будет организована выделенная пешеходная фаза.

В департаменте транспорта администрации Омска подчеркнули, что изменения в схему работы данного светофорного объекта вносятся в целях повышения безопасности дорожного движения. Так как вблизи перекрестка улиц Омская и 25-я Линия находится средняя общеобразовательная школа №48.

Новые изменения позволят максимально снизить вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, прежде всего, с участием детей.

Заместитель директора профильного департамента Вадим Кормилец, пояснил: «Вместо двух фаз будет организовано трехфазное регулирование дорожным движением: в первой фазе будет осуществлять движение транспорт по улице Омская, во второй — по улице 25-я Линия, в третьей — пешеходы. Таким образом, будет исключен конфликт «транспорт-пешеход» и обеспечены безопасные и комфортные условия движения для пешеходов».

По словам Вадима Кормильца, подобного рода мероприятия проводятся в Омске в соответствии с новыми нормативными требованиями, согласно которым не допускается пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла регулирования.


Источник: admomsk.ru

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