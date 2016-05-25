Светофоры Омска переводят на особый режим для безопасности пешеходов

Заместитель директора профильного департамента Вадим Кормилец, пояснил: «Вместо двух фаз будет организовано трехфазное регулирование дорожным движением: в первой фазе будет осуществлять движение транспорт по улице Омская, во второй — по улице 25-я Линия, в третьей — пешеходы. Таким образом, будет исключен конфликт «транспорт-пешеход» и обеспечены безопасные и комфортные условия движения для пешеходов».