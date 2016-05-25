Светофоры Омска переводят на особый режим для безопасности пешеходов

На пересечении улиц Омская и 25-я Линия изменится схема работы светофорного объекта.
26 мая в работу светофора на перекрестке улиц Омская и 25-я Линия будут внесены изменения в части разделения транспортных и пешеходных потоков — в частности, будет организована выделенная пешеходная фаза.
В департаменте транспорта администрации Омска подчеркнули, что изменения в схему работы данного светофорного объекта вносятся в целях повышения безопасности дорожного движения. Так как вблизи перекрестка улиц Омская и 25-я Линия находится средняя общеобразовательная школа №48.
Новые изменения позволят максимально снизить вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, прежде всего, с участием детей.
Заместитель директора профильного департамента Вадим Кормилец, пояснил: «Вместо двух фаз будет организовано трехфазное регулирование дорожным движением: в первой фазе будет осуществлять движение транспорт по улице Омская, во второй — по улице 25-я Линия, в третьей — пешеходы. Таким образом, будет исключен конфликт «транспорт-пешеход» и обеспечены безопасные и комфортные условия движения для пешеходов».
По словам Вадима Кормильца, подобного рода мероприятия проводятся в Омске в соответствии с новыми нормативными требованиями, согласно которым не допускается пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла регулирования.
Источник: admomsk.ru