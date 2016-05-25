Рукопашная схватка в Омске: две сотни бойцов

Две сотни спортсменов продемонстрируют искусство рукопашного боя и разыграют Кубок Омской области про рукопашному бою, посвященный профессиональному празднику российских пограничников. День пограничника отмечается 28 мая и именно на эту дату намечен турнир. Бойцы, представляющие 15 клубов, будут сражаться за награды как в личном, так и командном зачетах.
В возрастной категории моложе 18 лет спортсмены будут сражаться в четырех подгруппах: «Дети 9-11 лет», «Юноши младшего возраста 12-13 лет», «Юноши среднего возраста 14-15 лет» и «Юноши старшего возраста 16-17 лет». В каждой из них предусмотрены от 9 до 12 весовых категорий. Мужчины старше 18 лет разыграют медали в весе «до 55 кг», «до 60 кг», «до 65 кг», «до 70 кг», «до 75 кг», «до 80 кг», «до 85 кг», «до 90кг» и «свыше 90 кг».
С особым интересом болельщики будут наблюдать за поединками с участием ведущих омских спортсменов. Среди них серебряный призер первенства мира Владислав Горбачев, победитель первенства России Артем Нужнов, чемпион Сибирского федерального округа, серебряный призер первенства России до 18 лет Николай Перепелицын. Все эти бойцы представляют клуб «Десантник». За клуб «Сатурн-Профи» выйдет сражаться чемпион Сибири, бронзовый призер первенства России моложе 23 лет Мири Садыгов.
Квалификационные соревнования начнутся в субботу, 28 мая, в 9:00 в помещении Омского велотрека (ул. Вавилова, 45/1). Торжественное открытие турнира запланировано на 14:00.
Источник: пресс-служба Минспорта Омской области
Фото: иллюстрация