Рукопашная схватка в Омске: две сотни бойцов

Две сотни спортсменов продемонстрируют искусство рукопашного боя и разыграют Кубок Омской области про рукопашному бою, посвященный профессиональному празднику российских пограничников. День пограничника отмечается 28 мая и именно на эту дату намечен турнир. Бойцы, представляющие 15 клубов, будут сражаться за награды как в личном, так и командном зачетах.