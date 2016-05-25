Роскосмос отказался от доставки астронавтов НАСА на МКС

Помимо этого, накануне стало известно, что руководством Роскосмоса было решено отказаться от участия в крупнейшем проходящем в Англии авиакосмическом салоне Фарнборо в 2016 году, сообщает издание « Известия ».



Годом ранее англичане отказалась допустить к участию в выставке военной техники DSEI-2015 российские компании, несмотря на своевременно поданные ими заявки. Британская сторона объяснила свое решение действующими в отношении РФ санкциями и ограничением сотрудничества по линии ВТС Великобритании с Россией.