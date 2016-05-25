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Роскосмос отказался от доставки астронавтов НАСА на МКС

25 мая 2016, 10:17
Решение госкорпорации.

Роскосмосом не планируется заключение нового контракта с Европейским космическим агентством (ЕКА) и НАСА на доставку с 2019 года космонавтов на МКС. Тем не менее, отмечается, что возможна пролонгация или расширение действующего соглашения, сообщает издание «Интерфакс».

Накануне Сергей Савельев, занимающий пост директора госкорпорации, сообщил, что заключение новых контрактов не планируется, а сотрудничество с партнерами продолжается в рамках действующих соглашений. Отмечается, что говорить о решении вопросов о пролонгации или расширении действующих соглашений пока преждевременно.

Также директор госкорпорации отметил, что в настоящее время ведутся переговоры по доставке американских астронавтов на МКС. Заключены контракты на 2017 и 2018 годы. Соглашения на 2019 год нет.

Помимо этого, накануне стало известно, что руководством Роскосмоса было решено отказаться от участия в крупнейшем проходящем в Англии авиакосмическом салоне Фарнборо в 2016 году, сообщает издание «Известия».

Годом ранее англичане отказалась допустить к участию в выставке военной техники DSEI-2015 российские компании, несмотря на своевременно поданные ими заявки. Британская сторона объяснила свое решение действующими в отношении РФ санкциями и ограничением сотрудничества по линии ВТС Великобритании с Россией.

В Роскосмосе ожидают повторения прошлогодней ситуации. Рособоронэкспорт также принял решение отказаться от участия в отраслевом салоне.


Фото: иллюстрация

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