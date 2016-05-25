Роскосмос отказался от доставки астронавтов НАСА на МКС

Роскосмосом не планируется заключение нового контракта с Европейским космическим агентством (ЕКА) и НАСА на доставку с 2019 года космонавтов на МКС. Тем не менее, отмечается, что возможна пролонгация или расширение действующего соглашения, сообщает издание «
Накануне Сергей Савельев, занимающий пост директора госкорпорации, сообщил, что заключение новых контрактов не планируется, а сотрудничество с партнерами продолжается в рамках действующих соглашений. Отмечается, что говорить о решении вопросов о пролонгации или расширении действующих соглашений пока преждевременно.
Также директор госкорпорации отметил, что в настоящее время ведутся переговоры по доставке американских астронавтов на МКС. Заключены контракты на 2017 и 2018 годы. Соглашения на 2019 год нет.
Помимо этого, накануне стало известно, что руководством Роскосмоса было решено отказаться от участия в крупнейшем проходящем в Англии авиакосмическом салоне Фарнборо в 2016 году, сообщает издание «
Годом ранее англичане отказалась допустить к участию в выставке военной техники DSEI-2015 российские компании, несмотря на своевременно поданные ими заявки. Британская сторона объяснила свое решение действующими в отношении РФ санкциями и ограничением сотрудничества по линии ВТС Великобритании с Россией.
В Роскосмосе ожидают повторения прошлогодней ситуации. Рособоронэкспорт также принял решение отказаться от участия в отраслевом салоне.
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