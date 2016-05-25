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Продажи двух популярных японских иномарок прекращены в России

25 мая 2016, 12:42
Из финансовых соображений.

Один из крупнейших японских автопроизводителей Nissan прекратил в Росси продажи сразу двух своих популярных моделей – седанов Teana и кроссоверов Juke. Информация об этих автомобилях уже пропала с официального российского сайта компании, хотя у дилеров эти машины еще можно найти, сообщает «Российская Газета».

Что касается кроссовера Juke, то он является одним из самых импортируемых в нашу страну автомобилей в линейке Nissan, поэтому его стоимость напрямую зависит от курса валют. Таким образом, модель в настоящее время стала невыгодной из-за высоких доллара и евро, как отмечают в российском представительстве компании.


Не исключается возобновление поставок модели Juke после укрепления рубля. Также отмечается, что преждевременными являются ожидания появления на российском рынке недавно анонсированного кроссовера Kicks, который был представлен в Бразилии, а СМИ представлен в качестве альтернативы Juke.

Седан Teana, вероятнее всего, ушел с рынка РФ насовсем. Еще в октябре прошлого года модель была снята с производства на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. В российском представительстве компании отметили, что возобновление производства не планируется, а об импорте в сложившейся ситуации речи не идет.



На российском рынке Nissan Juke появился в 2011 году и долгое время пользовался высокой популярностью в сегменте компактных кроссоверов. В последнее время стоимость модели начиналась от 859 тысяч рублей. В 2013 году на конвейер в нашей стране был поставлен седан Teana. Автомобиль можно было приобрести по цене от 1 293 тысяч рублей.


Фото: иллюстрация

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