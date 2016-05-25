Продажи двух популярных японских иномарок прекращены в России





На российском рынке Nissan Juke появился в 2011 году и долгое время пользовался высокой популярностью в сегменте компактных кроссоверов. В последнее время стоимость модели начиналась от 859 тысяч рублей. В 2013 году на конвейер в нашей стране был поставлен седан Teana. Автомобиль можно было приобрести по цене от 1 293 тысяч рублей.