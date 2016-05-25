Омский вуз будет работать над созданием оружия и военной техники

Омский государственный технический университет (ОмГТУ) получил бессрочную лицензию Министерства промышленности и торговли РФ на разработку, производство, испытание, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники.
«Получение лицензии подтверждает высокий научно-исследовательский потенциал нашего университетского комплекса и является результатом напряженной работы всего коллектива вуза в течение последних нескольких лет»,– отметил проректор университета по научной работе Бекин Женатов.
Лицензия Минпромторга России дает ОмГТУ право на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ в сфере создания и модернизации вооружения и военной техники.
По словам начальника отдела науки и информационных технологий регионального Минпрома Максима Миллера, омские вузы уверенно демонстрируют надежное качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями.
«ОмГТУ вновь доказал свое лидерство среди учебных заведений региона и возможности в сфере обеспечения оборонно-промышленного комплекса высококвалифицированными кадрами и современными технологиями», - сказал Максим Миллер.
Он также напомнил, что в прошлом году ОмГТУ вошел в сотню (76 место) лучших вузов в международном рейтинге Европейской научно-промышленной палаты. В рейтинге оценивалось соответствие европейским стандартам обучения и исследования.
Источник: omskportal.ru