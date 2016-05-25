Омский полицейский, не раздумывая, бросился в огонь спасти женщину

Накануне в 23:30 сотрудники ППС по Исилькулю и Исилькульскому району старшие сержанты полиции Константин Шкель и Алексей Худяков, находясь при исполнении, увидели в окнах жилого дома огонь. Стражи порядка тут же бросились к строению. Один из полицейских сообщил о происшествии в экстренные службы. Заметив пожар, на место также подоспел сотрудник изолятора временного содержания старший сержант полиции Роман Поливода, проживающий на соседней улице.
Соседи сообщили правоохранителям, что во второй квартире живет пенсионерка, которая не может передвигаться без помощи. Вход к этому момент был уже охвачен огнем. Тем не менее, сотрудники полиции разбили окна и попытались забежать в помещение, но долго там находиться не смогли из-за сильного задымления.
Перед очередным проникновением местные жители облили старшего сержанта водой. Роман Поливода отыскал спящую хозяйку и вынес ее на руках к окну, где передал коллегам снаружи. Правоохранители остановили попутный автомобиль и отправили женщину в больницу. Здоровью 63-летней омички ничего не угрожает.
Уже сегодня, 25 мая, офицеры продолжили нести службу в обычном режиме. За самоотверженные действия руководство УМВД России по Омской области решило поощрить сотрудников ОМВД России по Исилькулю и Исилькульскому району старших сержантов полиции Романа Поливоду, Константина Шкеля и Алексея Худякова.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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