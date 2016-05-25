Омский полицейский, не раздумывая, бросился в огонь спасти женщину

Соседи сообщили правоохранителям, что во второй квартире живет пенсионерка, которая не может передвигаться без помощи. Вход к этому момент был уже охвачен огнем. Тем не менее, сотрудники полиции разбили окна и попытались забежать в помещение, но долго там находиться не смогли из-за сильного задымления.