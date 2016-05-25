Один из лидеров омского Авангарда уезжает играть в НХЛ

Об интересе к чешскому защитнику «ястребов» со стороны "Чикаго Блэкхокс" в конце апреля сообщал журналист канадского спортивного издания TNS Даррен Дренгер. Около двух недель директор по развитию игроков заокеанских «черных ястребов» Барри Смит заявил , что вопрос подписания соглашения с Михалом Кемпни – вопрос решенный.