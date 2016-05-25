Один из лидеров омского Авангарда уезжает играть в НХЛ

Заокеанский клуб "Чикаго Блэкхокс" (Chicago Blackhawks) согласовал условия соглашения с лидером обороны омского «Авангарда» Михалом Кемпни, сообщает журналист американского канала ESPN Крейг Кастанс.
В сезоне 2015/16 Кемпни сыграл за «ястребов» 59 матчей в «регулярке», набрав 21 (5+16) при показателе полезности «+19». В 11 встречах Кубка Гагарина 25-летний чех записал на свой лицевой счет 4 (2+2) результативных балла при показателе полезности «+7».
Что касается выступления «черных ястребов» в нынешнем сезоне НХЛ, по результатам регулярного сезона команда заняла в Западной конференции третье место. Но уже в первом раунде плей-офф хоккеисты «Чикаго Блэкхокс» уступили «Сент-Луис Блюз» (St. Louis Blues) со счетом в серии 3-4.
Фото: hawk.ru