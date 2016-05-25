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Один из лидеров омского Авангарда уезжает играть в НХЛ

25 мая 2016, 11:40
Ощутимая потеря.

Заокеанский клуб "Чикаго Блэкхокс" (Chicago Blackhawks) согласовал условия соглашения с лидером обороны омского «Авангарда» Михалом Кемпни, сообщает журналист американского канала ESPN Крейг Кастанс.

Об интересе к чешскому защитнику «ястребов» со стороны "Чикаго Блэкхокс" в конце апреля сообщал журналист канадского спортивного издания TNS Даррен Дренгер. Около двух недель директор по развитию игроков заокеанских «черных ястребов» Барри Смит заявил, что вопрос подписания соглашения с Михалом Кемпни – вопрос решенный.

В сезоне 2015/16 Кемпни сыграл за «ястребов» 59 матчей в «регулярке», набрав 21 (5+16) при показателе полезности «+19». В 11 встречах Кубка Гагарина 25-летний чех записал на свой лицевой счет 4 (2+2) результативных балла при показателе полезности «+7».

Что касается выступления «черных ястребов» в нынешнем сезоне НХЛ, по результатам регулярного сезона команда заняла в Западной конференции третье место. Но уже в первом раунде плей-офф хоккеисты «Чикаго Блэкхокс» уступили «Сент-Луис Блюз» (St. Louis Blues) со счетом в серии 3-4.


Фото: hawk.ru

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