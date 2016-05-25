Новый дешевый смартфон для любителей селфи попал в сеть до премьеры

Устройство будет работать на базе операционной системы Android 6.0, гаджет будет иметь 2 Гб оперативной памяти и 1,3ГГц четырехядерный процессор MediaTek MT6580. Помимо этого, новинке будет доступно подключение к 3G и 4G сетям. Покупателям Bluboo Maya будет доступен в двух цветах – серебристом и золотом – сообщает ресурс Voondo .