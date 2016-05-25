Город55
ГлавноеВсе новости

Новый дешевый смартфон для любителей селфи попал в сеть до премьеры

25 мая 2016, 13:45
Бюджетный гаджет.

В сети появилась подробная информация о технических характеристиках, а также снимок нового бюджетного китайского смартфона компании Bluboo, модель получила название Maya.

Модельный ряд компании Bluboo, специализирующейся на выпуске сверхдешевых смартфонов, в настоящее время не очень велик, но каждое из устройств производителя могло заинтересовать покупателей. В частности, как самый доступный LTE-смартфон позиционировался Bluboo Xfire, модель Xtouch имела качественный и быстрый сканер отпечатков пальцев при сбалансированных характеристиках.

На июнь запланирована презентация Bluboo Maya, который, согласно ожиданием создателей, должен покорить любителей делать снимки на смартфон. Устройство получит 5-дюймовый HD-дисплей, 8-мегапиксельную камеру для селфи и основную камеру на 13Мп.

Устройство будет работать на базе операционной системы Android 6.0, гаджет будет иметь 2 Гб оперативной памяти и 1,3ГГц четырехядерный процессор MediaTek MT6580. Помимо этого, новинке будет доступно подключение к 3G и 4G сетям. Покупателям Bluboo Maya будет доступен в двух цветах – серебристом и золотом – сообщает ресурс Voondo.

Стоимость новинки еще не озвучивалась. Цена предыдущей модели Bluboo Picasso составляло примерно 5 тысяч рублей.


Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: voondo.de

#Новости#Главное#Технологии
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31