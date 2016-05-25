Новый дешевый смартфон для любителей селфи попал в сеть до премьеры

В сети появилась подробная информация о технических характеристиках, а также снимок нового бюджетного китайского смартфона компании Bluboo, модель получила название Maya.
Модельный ряд компании Bluboo, специализирующейся на выпуске сверхдешевых смартфонов, в настоящее время не очень велик, но каждое из устройств производителя могло заинтересовать покупателей. В частности, как самый доступный LTE-смартфон позиционировался Bluboo Xfire, модель Xtouch имела качественный и быстрый сканер отпечатков пальцев при сбалансированных характеристиках.
На июнь запланирована презентация Bluboo Maya, который, согласно ожиданием создателей, должен покорить любителей делать снимки на смартфон. Устройство получит 5-дюймовый HD-дисплей, 8-мегапиксельную камеру для селфи и основную камеру на 13Мп.
Устройство будет работать на базе операционной системы Android 6.0, гаджет будет иметь 2 Гб оперативной памяти и 1,3ГГц четырехядерный процессор MediaTek MT6580. Помимо этого, новинке будет доступно подключение к 3G и 4G сетям. Покупателям Bluboo Maya будет доступен в двух цветах – серебристом и золотом – сообщает ресурс
Стоимость новинки еще не озвучивалась. Цена предыдущей модели Bluboo Picasso составляло примерно 5 тысяч рублей.
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Фото в тексте: voondo.de