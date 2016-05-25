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Нападение в Омске: выстрелы, у мужчины на улице отобрали 4 миллиона

25 мая 2016, 14:18
Нападение в Омске: выстрелы, у мужчины на улице отобрали 4 миллиона

В Омске сотрудники полиции разыскивают двух мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения.

Информация о преступлении поступила в полицию 19 мая. По предварительным данным, двое неизвестных напали на мужчину, причинив ему опасные для жизни и здоровья травмы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В данный момент оперативники проводят мероприятия по установлению и задержанию этих лиц, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Приметы подозреваемых:

Мужчина, внешность славянская, на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост около 180-190 см, светлые волосы, модельная стрижка. Был одет в спортивный костюм красного цвета со вставками синего и белого цвета, на спине имелась надпись буквами белого цвета «СИБГУФК».


Мужчина, внешность славянская, на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост около 180 см, темные волосы, короткая стрижка. Был одет в одежду темного цвета.


Нападавшие скрылись с места преступления предположительно на автомобиле «ВАЗ-2109» темного цвета. Граждан, располагающих какой-либо информацией, которая может помочь правоохранительным органам по данному делу, просят обращаться по телефонам: 71-03-04, 79-22-02 или 02.

В сообществе «ЧП Омск» опубликованы дополнительные подробности произошедшего без ссылки на первоисточник:

Нападение произошло возле жилого дома по улице 3-я Любинская. Злоумышленники применили травматический пистолет. Всего было произведено три выстрела. У потерпевшего открыто похищены 4,2 миллиона рублей.


Верхнее фото: иллюстрация

Фото в тексте: 55.mvd.ru

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