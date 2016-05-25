Нападение в Омске: выстрелы, у мужчины на улице отобрали 4 миллиона

Мужчина, внешность славянская, на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост около 180-190 см, светлые волосы, модельная стрижка. Был одет в спортивный костюм красного цвета со вставками синего и белого цвета, на спине имелась надпись буквами белого цвета «СИБГУФК».