Нападение в Омске: выстрелы, у мужчины на улице отобрали 4 миллиона

В Омске сотрудники полиции разыскивают двух мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения.
Информация о преступлении поступила в полицию 19 мая. По предварительным данным, двое неизвестных напали на мужчину, причинив ему опасные для жизни и здоровья травмы.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В данный момент оперативники проводят мероприятия по установлению и задержанию этих лиц, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
Приметы подозреваемых:
Мужчина, внешность славянская, на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост около 180-190 см, светлые волосы, модельная стрижка. Был одет в спортивный костюм красного цвета со вставками синего и белого цвета, на спине имелась надпись буквами белого цвета «СИБГУФК».
Мужчина, внешность славянская, на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост около 180 см, темные волосы, короткая стрижка. Был одет в одежду темного цвета.
Нападавшие скрылись с места преступления предположительно на автомобиле «ВАЗ-2109» темного цвета. Граждан, располагающих какой-либо информацией, которая может помочь правоохранительным органам по данному делу, просят обращаться по телефонам: 71-03-04, 79-22-02 или 02.
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