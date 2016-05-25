Иртыш уходит из Омска: запущена стадия обмеления

Как и прогнозировали ранее специалисты-гидрологи, пик подъема уровня воды в Иртыше в черте города пришелся на 23 мая. Начиная со вторника, главная река Омска стала отступать от берегов. На плитах Иртышской набережной вдоль всей береговой линии видна характерная темная полоска, оставляемая отступающей водой.
Тем не менее, река всё еще полноводна, она несет с собой чистый воздух с запахом моря.
К сожалению, если вспоминать предыдущие годы, после высокого подъема реки следует ее обмеление. Красногорский гидроузел будет построен «неизвестно когда», поэтому и к осени 2016 года Иртыш снова может обмелеть до тревожного уровня.
Напомним, в сентябре 2015-го вода отступила настолько, что обнажила фундамент облицовки набережной, а местами и дно реки.