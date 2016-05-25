Голые девушки приставали ночью в городе к прохожим 18+

Санкт-Петербург уже второй раз за один месяц становится «героем» голых новостей. В первом случае, напомним, на Петроградской стороне состоялся «
Теперь новое «развлечение».
Жителей города и туристов шокировали обнаженные гражданки, носившиеся по улице Рубинштейна, недалеко от центра Северной столицы. Девушки подбегали к прохожим и просили их сфотографировать «для отчета».
Пользователи социальных сетей отозвались следующими комментариями: «Раньше играли в казаки-разбойники, а теперь вот во что…», «Я бы тоже поучаствовал», «Дацика на них нет…» (вспоминая марш проституток).
Ах, лето… Но об административной ответственности, всё же забывать не стоит.