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Голые девушки приставали ночью в городе к прохожим 18+

25 мая 2016, 08:44
Просили сфотографировать.

Санкт-Петербург уже второй раз за один месяц становится «героем» голых новостей. В первом случае, напомним, на Петроградской стороне состоялся «марш голых проституток».

Теперь новое «развлечение». Life.ru сообщает, что жители Санкт-Петербурга через социальные сети (vk.com/unreleased_dtp) сообщили о «голом квесте», состоявшемся ночью 24 мая.

Жителей города и туристов шокировали обнаженные гражданки, носившиеся по улице Рубинштейна, недалеко от центра Северной столицы. Девушки подбегали к прохожим и просили их сфотографировать «для отчета».


Пользователи социальных сетей отозвались следующими комментариями: «Раньше играли в казаки-разбойники, а теперь вот во что…», «Я бы тоже поучаствовал», «Дацика на них нет…» (вспоминая марш проституток).

Ах, лето… Но об административной ответственности, всё же забывать не стоит.



#Новости#Туризм#Афиша#18+#Главное#Общество
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