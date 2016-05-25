Еще 5 млн россиян стали бедными – доход в месяц ниже 10 тысяч рублей

Об увеличении числа россиян, по своим ежемесячным доходам находящихся за чертой бедности, заявил помощник президента РФ Андрей Белоусов. Об это пишет
«Количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума сейчас составляет 13% населения, до кризиса было 10%. Это почти пять миллионов новых бедных людей», - заявил помощник главы государства.
Доходы граждан опустились ниже прожиточного минимума из-за экономического спада в стране, вызванного искусственными условиями созданными извне. Вторым неблагоприятным фактором для кошелька россиян стала девальвация рубля. Курс евро/доллар резко подскочил опять же на фоне политических событий.
Белоусов считает, что экономика страны в целом прошла пик кризисных явлений в середине 2015 года. Точка равновесия достигнута, но на снижения уровня бедности в стране уйдет еще несколько лет.
Пока же 13 процентов населения вынуждены жить на сумму ниже прожиточного минимума, который с марта 2016 года составляет в целом по стране 10 тысяч 187 рублей в месяц для трудоспособного населения.
«И это очень серьезная проблема», - резюмирует помощник президента РФ.