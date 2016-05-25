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Еще 5 млн россиян стали бедными – доход в месяц ниже 10 тысяч рублей

25 мая 2016, 17:28
Кризис проходит, но число бедных пока не уменьшается.

Об увеличении числа россиян, по своим ежемесячным доходам находящихся за чертой бедности, заявил помощник президента РФ Андрей Белоусов. Об это пишет ТАСС.

«Количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума сейчас составляет 13% населения, до кризиса было 10%. Это почти пять миллионов новых бедных людей», - заявил помощник главы государства.

Доходы граждан опустились ниже прожиточного минимума из-за экономического спада в стране, вызванного искусственными условиями созданными извне. Вторым неблагоприятным фактором для кошелька россиян стала девальвация рубля. Курс евро/доллар резко подскочил опять же на фоне политических событий.

Белоусов считает, что экономика страны в целом прошла пик кризисных явлений в середине 2015 года. Точка равновесия достигнута, но на снижения уровня бедности в стране уйдет еще несколько лет.

Пока же 13 процентов населения вынуждены жить на сумму ниже прожиточного минимума, который с марта 2016 года составляет в целом по стране 10 тысяч 187 рублей в месяц для трудоспособного населения.

«И это очень серьезная проблема», - резюмирует помощник президента РФ.

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