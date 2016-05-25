Авангард сделал предложение главному тренеру питерского СКА

Накануне появилась информация о том, что питерский СКА не предложил Сергею Зубову нового контракта на сохранение поста главного тренера, лишь предоставив возможность работать в структуре клуба в качестве помощника тренера. Сам специалист в интервью изданию « Чемпионат » отметил, что не уточнялось, каким именно помощником предлагают работать, в частности, пост тренера по работе с защитниками уже занят.