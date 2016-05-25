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Авангард сделал предложение главному тренеру питерского СКА

25 мая 2016, 14:47
Заявление президента клуба.

Подготовка к новому сезону клубов КХЛ идет полных ходом. Помимо поиска новых хоккеистов, команды прибегают к изменениям в своих тренерских штабах.

Питерский СКА нуждается в новом главном тренере. Геннадий Тимченко, являющийся президентом «армейцев» отметил в интервью изданию «Спорт-Экспресс», что акцент делается на российских специалистах.

Тимченко заявил, что Сергей Зубов, возглавивший СКА походу сезона после Андрея Назарова, решил уехать, несмотря на полученное хорошее предложение от омского «Авангарда». Президент СКА отметил, что причиной отъезда стали семейные обстоятельства.

Накануне появилась информация о том, что питерский СКА не предложил Сергею Зубову нового контракта на сохранение поста главного тренера, лишь предоставив возможность работать в структуре клуба в качестве помощника тренера. Сам специалист в интервью изданию «Чемпионат» отметил, что не уточнялось, каким именно помощником предлагают работать, в частности, пост тренера по работе с защитниками уже занят.

Сергей Зубов в ходе беседы с изданием отметил, что надеется найти работу в одном из клубов КХЛ и отправляться за океан не собирается.


Фото: hawk.ru

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