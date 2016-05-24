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В Омске ищут пропавший контейнер с золотом на 1 млн и 200 тыс евро

24 мая 2016, 17:18
Последний раз видели в аэропорту.

В Омске прокуратура Кировского округа взяла на контроль ход расследования уголовного дела по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере», возбужденного после хищения ювелирных изделий и крупной денежной суммы из местного аэропорта.

Краденое имущество принадлежит московской коммерческой компании. Установлено, что 15 мая данная организация направила в Омск самолетом контейнер с находившимися в нем ювелирными изделиями на сумму более 1 миллиона рублей и 200 тысячами евро. Контейнер прибыл в Омск, но с территории аэропорта его похитили неизвестные лица на автомобиле.

Ход расследования прокуратура поставила на контроль. Санкция по указанной выше статье предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.


По материалам пресс-службы прокуратуры по Омской области
Фото: иллюстрация

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