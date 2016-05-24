В Омске ищут пропавший контейнер с золотом на 1 млн и 200 тыс евро

Краденое имущество принадлежит московской коммерческой компании. Установлено, что 15 мая данная организация направила в Омск самолетом контейнер с находившимися в нем ювелирными изделиями на сумму более 1 миллиона рублей и 200 тысячами евро. Контейнер прибыл в Омск, но с территории аэропорта его похитили неизвестные лица на автомобиле.