Рассекречен внешний вид самого мощного автомобиля Lada в истории

В Интернете появились выполненные фотошпионами снимки самого мощного автомобиля Lada в истории – Vesta Sport. Сделанное неизвестным автором изображение мощной отечественной новинки было опубликовано изданием «
Официальный дебют Lada Vesta Sport запланирован на август нынешнего года, он должен состояться в рамках московского автосалона. Имеющиеся в настоящее время сведения о мощности автомобиля расходятся. Согласно некоторым данным, отечественная новинка будет доступна в двух комплектациях.
«Горячая» версия с мотором объемом 1,8 литра, который получит модернизированную систему впуска и выпуска, фазовращатель и новые распределительные валы. Таким образом, мощность силового агрегата будет увеличена ориентировочно до 150 лошадиных сил.
Бюджетная версия получит двигатель объемом 1,6 литра мощностью 140 лошадиных сил, который также устанавливается на автомобиль Lada Kalina NFR. Но официальных подтверждений сведений о комплектациях Vesta Sport от представителей компании АвтоВАЗ не поступало.
Стоит напомнить, что старт продаж Lada Vesta произошел в ночь с 24 на 25 ноября 2015 года, стоимость новинки в комплектации Classic составляла 514 тысяч рублей. Седан доступен на рынке в девяти цветах. В конце октября устраивал тест-драйв Весты Владимир Путин, машиной президент РФ остался доволен.
Фото: avtosreda.ru