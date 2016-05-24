Два шведа, чех и швейцарец теперь в Авангарде. Пополнение из НХЛ

Самым именитым из новичков «ястребов» является 22-летний шведский форвард Оскар Сундквист, который, согласно статистике официального сайта НХЛ, к данному моменту в сезоне 2015/16 провел в составе «Питтсбург Пингвинз» 20 встреч, в которых сумел отметиться одним голевым броском и тремя результативными передачами. Помимо этого, хоккеист по ходу нынешнего сезона выступал за клуб АХЛ Wilkes-Barre Scranton Penguins, за который отметился 5 голами и 12 ассистами.