Два шведа, чех и швейцарец теперь в Авангарде. Пополнение из НХЛ

Состав омского «Авангарда» пополнят сразу два шведских хоккеиста, один из которых ранее выступал за «Питтсбург Пингвинз» (Pittsburgh Penguins), а также чех со швейцарцем.
Накануне, 23 мая, в Москве прошла Ярмарка юниоров КХЛ, в рамках которой клубами были выбраны 147 хоккеистов. В пяти раундах «Авангардом» были выбраны семеро хоккеистов, из которых трое являются воспитанниками омской хоккейной школы, сообщает пресс-служба "ястребов".
Самым именитым из новичков «ястребов» является 22-летний шведский форвард Оскар Сундквист, который, согласно статистике официального сайта НХЛ, к данному моменту в сезоне 2015/16 провел в составе «Питтсбург Пингвинз» 20 встреч, в которых сумел отметиться одним голевым броском и тремя результативными передачами. Помимо этого, хоккеист по ходу нынешнего сезона выступал за клуб АХЛ Wilkes-Barre Scranton Penguins, за который отметился 5 голами и 12 ассистами.
Также «Авангард» получил права на 23-летнего шведского нападающего Макса Гёртса и 20-летнего чешского форварда Ондржея Каше, оба спортсмена в текущем сезоне выступали в АХЛ. Кроме того, к «ястребам» присоединится 20-летний швейцарский игрок обороны Янника Ратгеба, который ранее выступал за «Фрибург-Готтерон» (Fribourg-Gottéron).
Помимо этого, омский «Авангард» защитил права на своих воспитанников – 16-летнего нападающего Марка Воронина, 17-летнего форварда Игоря Шама и 17-летнего нападающего Максима Рюмкина.
Фото: hawk.ru