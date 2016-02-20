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Скончался культовый писатель Умберто Эко

20 февраля 2016, 08:26
Интеллектуал, автор бестселлеров.

«La Repubblica» сообщает о смерти известного итальянского писателя Умберто Эко (Umberto Eco). Автор культовых книг и бестселлеров скончался в возрасте 84 лет в своем доме.


Умберто Эко известен как писатель-интеллектуал, учёный, философ, историк, специалист по семиотике, профессор нескольких университетов.

Кроме громадного числа научных работ, Умберто Эко написал ряд романов, ставших книжными бестселлерами. Это – «Имя розы» (Il nome della rosa, 1980), «Маятник Фуко» (Il pendolo di Foucault, 1988), «Баудолино» (Baudolino, 2000) и другие.

По книге «Имя розы» снят одноименный фильм, главные роли в котором исполнили Шон Коннери, Кристиан Слэйтер, Рон Перлман, Ф. Мюррэй Абрахам.


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