Весна приходит в Омск: резкое потепление после морозов, оттепель

В Омск постепенно приходит весна. Так, с 23 февраля примерно на две недели в городе установится относительно теплая погода. Ожидаемая температура воздуха -2 градуса. Возможно, самое время горожанам задуматься о приобретении резиновых сапог.
По информации Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в данный момент за окном -13 градусов. Днем воздух прогреется до -5…-10 градусов, без осадков, местами возможна изморозь. В выходные дни, 20 и 21 февраля, метеоусловия не изменятся, разве что в субботу местами возможен слабый снегопад.
По данным Gismeteo, в выходные погода будет пасмурной. Днем температура воздуха составит -8 градусов – и в субботу, и в воскресенье. В понедельник – без резких изменений. Начиная со вторника в городе и области начнет постепенно теплеть: дневная температура 23 февраля составит -7 градусов, 24 февраля -3 градуса, 25 и 26 февраля -5…-6 градусов, 27 и 28 февраля -2 градуса.
Фото: иллюстрация