Весна приходит в Омск: резкое потепление после морозов, оттепель

По данным Gismeteo, в выходные погода будет пасмурной. Днем температура воздуха составит -8 градусов – и в субботу, и в воскресенье. В понедельник – без резких изменений. Начиная со вторника в городе и области начнет постепенно теплеть: дневная температура 23 февраля составит -7 градусов, 24 февраля -3 градуса, 25 и 26 февраля -5…-6 градусов, 27 и 28 февраля -2 градуса.