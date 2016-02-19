Украина решила переименовать Россию

Украинскими депутатами Верховной рады от Радикальной партии зарегистрирован законопроект, который запрещает именовать Российскую Федерацию Россией, вместо этого будет использоваться название «Московия», сообщается на
Андрей Лозовой и Оксана Корчинская, являющиеся авторами законопроекта, заявили в пояснительной записке, что названия «Русь» и «Россия» являются историческими названиями территории, где располагается современная Украина.
Таким образом, использование РФ названия «Россия» является агрессивным напоминанием украинцам о «временности» их государственности, а также посягательством на суверенитет Украины.
Инициаторами законопроекта также отмечается, что использование РФ названия «Россия» в качестве официального представляет собой проявление имперской и недружественной политики российской стороны по отношению к Украине.
Летом 2015 года мэром города Новограда-Волынского, расположенного в Житомирской области, было направлено письмо президенту страны Петру Порошенко, предложив переименовать государство в «Украина - Русь».
Фото: dpsu.gov.ua